Ni el propio PSOE sabe si apoya o no el aumento del gasto militar para hacer frente a los compromisos de España con la OTAN. El portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha admitido este martes que desconocía la posición del partido al respecto y qué es lo que votó la pasada semana cuando apoyaron dejar la subida de gasto fuera de los Presupuestos Generales del Estado.

«La verdad, me has pillado, porque no tengo ni idea de si votamos en contra de esto», ha respondido López, encogiéndose de hombros, ante la pregunta de un periodista en el parlamento sobre el sentido del voto de su grupo.

Entre risas, López asegura que «como dije un día, no me lo sé todo». «Lo estudiaré y te contestaré», finaliza. Mientras se producía esta escena, el Consejo de Ministros deliberaba, entre otras cosas, del acuerdo alcanzado entre los dos socios del Gobierno para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas públicas que no reflejarán oficialmente el aumento del gasto militar comprometido por España ante la OTAN, pero que sí reservan una vía alternativa para subir la inversión en Defensa. Y hacerlo, además, sin someterse al escrutinio del Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, votó la pasada semana en el Congreso de los Diputados en contra de aumentar el gasto en Defensa en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Eso desacartaba, por tanto, esta vía a la hora de cumplir con el acuerdo firmado el pasado junio por España en el marco de la OTAN para alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2029.

La opción que le queda al Ejecutivo de PSOE-Podemos es mediante otros acuerdos en el marco del Consejo de Ministros (por ejemplo, sobre programas de armamento), pero está por ver si la OTAN da por bueno este atajo que intentaría Moncloa.