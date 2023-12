Pons no responde a la pregunta de OKDIARIO por los negocios de su hijo con la Gazprom de Putin

El vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons, se ha negado a contestar este martes en el Congreso de los Diputados a las preguntas de OKDIARIO sobre el puesto de su hijo, Esteban González Guitart, como «representante en España» de Gazprom, la megaempresa de Vladimir Putin, que ha revelado en exclusiva OKDIARIO.

A la pregunta de un periodista de OKDIARIO, el diputado popular se ha negado a responder y se ha limitado a continuar caminando por los pasillos de la Cámara Baja. González Pons solo ha alcanzado a saludar a las personas que había por los corredores del Congreso de los Diputados.

El hijo del vicesecretario general de Acción Institucional del PP, González Pons, ejerció como «representante en España» de la mayor compañía de la Rusia de Putin, Gazprom. La importancia estratégica de esta empresa es reconocida por ser la llave del suministro de gas a Europa.

Representante en España de Gazprom

El hijo del diputado popular empezó a ser apoderado de la empresa gasística en España el 10 de octubre de 2017. Su padre era entonces el vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo. Después de que le renovaran el poder como representante legal, se mantuvo en ese cargo hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando su padre seguía siendo eurodiputado del PP en el Parlamento comunitario.

«Ahora me entero» reconoció González Guitart a OKDIARIO después de que se desvelasen las informaciones y los documentos respecto a la posición del joven en la empresa rusa. «Personalmente no tuve ninguna relación ni con esa empresa ni con nadie de esa compañía», expresó a este medio el hijo del dirigente del PP. «No tuve que hacer ningún acto aceptando ese poder, porque no se hace», se justificó el joven. Y además, defendió que no hizo «ningún acto en representación de esa empresa, para nada».

El hijo del diputado popular nació en 1992 en Valencia y tiene formación en Derecho, de cuya carrera se graduó en 2017. Después, trabajó como abogado para la firma Baker & McKenzie. Allí permaneció durante tres años. Mientras ejercía ese trabajo fue nombrado apoderado de la filial de Gazprom en España, la española GP Exploración y Producción, que inició sus operaciones en 2008, cuya sede está en Madrid, y que comenzó a operar con el nombre de la sociedada Wagenburg.

En ese momento, González Guitart tenía solamente 25 años. Gazprom, el gran ariete de Putin, contó con el para un cargo para el que normalmente se debe contar con la máxima confianza de los dueños de la sociedad que lo ha escogido para ser su apoderado.