Policías y guardias civiles se sublevan contra Marlaska: «Queremos ser como Mossos y Ertzaintza»

Los policías y guardias civiles van a tomar las calles. Hartos de no ser escuchados, los sindicatos mayoritarios de estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han convocado una manifestación el próximo 26 de noviembre. Los agentes piden que se les reconozca la jubilación anticipada con la totalidad del sueldo, que se les aplique la jornada laboral de 35 horas semanales y que se proceda a la reclasificación del personal de la escala de Cabos y Guardias del subgrupo C1 al B así como de la escala básica de la Policía Nacional, entre otros asuntos. Todas estas demandas han sido trasladadas al Ministerio del Interior que ha hecho caso omiso a estas reivindicaciones. Ante la inacción del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y los privilegios que otorga a determinados cuerpos autonómicos, los agentes han decidido salir a la calle.

La encargada de hacer este anuncio ha sido la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, que ha anunciado que tras la «falta de respeto» de Interior de no contestar a sus demandas han decidido organizar esta movilización. La marcha recorrerá el centro de Madrid, desde la Plaza de Neptuno hasta Sol, y tendrá lugar el próximo sábado 26 de noviembre. A esta convocatoria han sido llamados agentes de toda España que podrán manifestarse en el corazón de la capital para reivindicar mejoras en sus derechos laborales.

Una de estas mejoras se trata precisamente de la jubilación anticipada. La reducción de la edad mínima exigida está garantizada por el artículo 15 y el 43.1 de la Constitución Española, sin embargo, ni los Guardias Civiles ni los Policías Nacionales disfrutan de este derecho recogido en la Carta Magna. Pero no solo este texto lo recoge, también el Real Decreto 8/2015 prevé una reducción de la edad de jubilación “en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”. Sin embargo, dentro del ámbito policial, dicho reconocimiento se ha producido únicamente para las Policías Locales, Ertzaintza, Mossos D’Esquadra y la Foral de Navarra, excluyendo a Guardias Civiles y Policías Nacionales. Es por ello que los representantes sindicales han pedido que se les equipare con ellos. «Queremos ser iguales al resto de cuerpos autonómicos, no entendemos cómo compañeros como la Ertzaintza tienen jubilación anticipada desde 2009», explica el secretario de organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José A. Rodríguez Neira.

Además, los representantes sindicales de la Policía y Guardia Civil han pedido que se les reclasifique dentro de la Función Pública. «El alto compromiso y sacrificio, el nivel de responsabilidad, la complejidad de las tareas policiales y la importancia del desempeño profesional de los integrantes corresponden a un nivel superior al actual C1», explican los sindicatos en un comunicado remitido a los medios en el que exigen que queden correlativos los grupos de clasificación de las tres escalas.

Para reclamar estos derechos, a los que se unen también otras demandas históricas como la equiparación salarial o una jornada laboral de 35 horas, los agentes van a salir a la calle. La convocatoria ha sido impulsada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que han invitado al resto de sindicatos a asistir al encuentro. El próximo 26 de noviembre de 2022 a mediodía los agentes se manifestarán para que Interior, por fin, les escuche.