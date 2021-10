Podemos es el partido con más políticos en activo condenados. Tras la condena al ex secretario de Organización del partido morado, Alberto Rodríguez, por agredir a la Policía, el todavía diputado entra en la larga lista de nombres de cargos y ex cargos de la formación con problemas con la Justicia. Hay condenados por lo penal, por lo civil y por lo social.

Alberto Rodríguez

Alberto Rodríguez ha sido condenado este jueves por un delito de atentando contra la autoridades y de lesiones leves. Pateó a un policía durante una protesta en 2014 contra la Ley Wert de Educación. La Sala II del Tribunal Supremo le ha sentenciado a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El conocido como El Rastas de Podemos aseguró que «nunca» había agredido a ningún agente y que todo era «un montaje». No obstante, los jueces consideran probado que asestó una patada a un policía en la citada manifestación en La Laguna (Tenerife). Podemos mantiene su confianza en el política canario aunque dejó voluntariamente su puesto de número tres de la formación.

Isa Serra

La ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid fue condenada a 19 meses de cárcel por su enfrentamiento con una mujer policía. La actual portavoz del partido fue una de las responsables de un delito de atentado a la autoridad, otro delito de lesiones y una falta de lesiones. La sentencia recogió que Serra, pareja del secretario de Comunicación de Podemos y hombre fuerte de Pablo Iglesias, Juanma del Olmo, también «profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal, diciéndole: ‘Eres cocainómana’, ‘mala madre, hija de puta’, ‘Con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo’, ‘No te quieren ni tus propios compañeros’». Pese a todo ello fue ascendida a portavoz nacional.

Juanma del Olmo

Del Olmo también han sido condenado recientemente, junto a Pablo Echenique, por intromisión ilegítima al honor al acusar de «violador» a un asesinado en el que participó Pilar Baeza, ex candidata de los morados a la Alcaldía de Ávila. El Supremo determinó que el presunto delito de violación no quedó probado. Tanto Echenique como Del Olmo deben pagar solidariamente 80.000 euros a la familia de esta víctima. Sigue siendo asesor ministerial y director de comunicación de Podemos.

Pablo Echenique

Pablo Echenique también acumula otra sentencia por contratar «en negro» y no pagar a la Seguridad Social a su asistente. La Justicia determinó que la relación con su asistente era de empleador y, por ello, debía abonar 11.040 euros por fraude laboral. No obstante, todavía no consta que haya realizado este pago. En todo caso, como ha publicado OKDIARIO, la Tesorería de la Seguridad Social ya tiene vía libre para exigir el pago después de Echenique renunciara a seguir pleiteando ante el Tribunal Supremo. Mantiene su puesto de portavoz morado en el Congreso.

Pilar Baeza

Pilar Baeza.

Pilar Baeza, candidata a alcaldesa de Ávila por Podemos, fue condenada en 1990 como cómplice del asesinato de Manuel López a 30 años de cárcel, de los que cumplió siete en la cárcel de Brieva (Ávila). Esta militante morada fue condenada por ayudar en 1985 a quitar la vida a un joven, su ex novio. Prestó a su nuevo novio y a un amigo un arma propiedad de su padre para cometer el crimen. Recibió el respaldo del partido cuando se conoció ese pasado truculento. Ahora ha dejado la política y gestiona un gimnasio en esa ciudad castellanoleonesa.

José Luis Nieto

José Luis Nieto, el nuevo líder de Podemos en Madrid, fue condenado en 1982 a 5 años de cárcel y tres meses de prisión por un delito de robo con violencia e intimidación en un banco de Orense. Pasó sólo dos años y medio en prisión tras el atraco a una sucursal bancaria porque el Gobierno de Felipe González le indultó. En el momento del delito tenía 23 años y atracó el banco «con violencia e intimidación en las personas y con utilización de armas peligrosas». Previamente, el grupo había robado un vehículo. Nieto era miembro del grupo independentista Loita Armada Revolucionaria (LAR). Pese a todo ello fue apoyado por la dirección de Podemos para ser el nuevo hombre fuerte en la capital en sustitución de José Julio Rodríguez.

Josetxo Arrieta

Josetxo Arrieta entró en la organización terrorista ETA a los 17 años y fue condenado a seis años de prisión en 1975 por tenencia ilícita de armas (una pistola Firebird). «Eran otros tiempos y sentía que no tenía libertad», explicó el que fuera senador por Podemos. Tras varios meses en la cárcel de Jaén salió a la calle, en septiembre de 1976, gracias a la amnistía decretada tras la muerte de Franco. Ya no ostenta cargo orgánico en el partido, pero en sus redes sociales exhibe su inclinación política en favor de Podemos.

Pedro de Palacio

Pedro de Palacio, el ex diputado de Podemos en Castilla y León, fue condenado a un año de tratamiento terapéutico cuando era menor por un delito contra la libertad sexual con una niña como víctima. La sentencia inicial fue dictada en 2002 y se hizo firme en 2003. En 2010, Pedro de Palacio se convirtió en secretario general del PCE en Castilla y León. La víctima aseguró años después que mantiene con el político «una relación afectuosa y sana» y que «ese asunto judicial se dio en un contexto de divorcio altamente conflictivo». Con posterioridad, dio el salto de Podemos a Más País. Actualmente sigue siendo hombre de confianza de Íñigo Erejón.

Jorge Luis Bail

Jorge Luis Bail fue condenado por un delito de resistencia a la autoridad y lesiones, con una pena de 7 meses de multa (1.260 euros). En 2019 era diputado nacional de Podemos, ahora está vinculado a Equo. Bail se enfrentó a la Guardia Civil en octubre del año 2012 en Artieda en una concentración contra el recrecimiento del embalse de Yesa. En lugar de disculparse, cargó contra la Benemérita por, según dijo, provocar los altercados con una «carga policial inútil y desmesurada». Ahora es alcalde de Loporzano (Huesca) por la formación Equo.

Eugenio Romero

Eugenio Romero, ex secretario primero de la Mesa de la Asamblea de Extremadura y diputado regional de Podemos, fue condenado por un delito de desordenes públicos a una multa de 900 euros. En el año 2015 participó junto a 18 individuos más en el asalto al Centro Regional de TVE, llegando a interrumpir en directo en el transcurso del informativo del mediodía. Renunció a su acta de parlamentario extremeño en 2018 por motivos personales.

José Oliver

José Oliver Martínez fue condenado en 2013 junto a otras dos personas a más a 20 meses de prisión y 3.000 euros de multa por posesión de 144 gramos de metanfetamina. Fue condenado por un delito contra la salud pública. No llegó a entrar en prisión. Era miembro del Consejo Ciudadano autonómico de Podemos Baleares y en 2015 cuando se conocieron los hechos presentó su dimisión irrevocable.

Andrés Bódalo

Este concejal de la marca blanca de Podemos en Jódar tiene un largo historial de condenas. Un año de prisión por entrar a la fuerza en la Consejería de Cultura; otros dos años más por desórdenes públicos en un piquete en la huelga general de 2002 donde agredió a una embarazada de seis meses; y otros tres años por la agresión a un concejal del PSOE en otra movilización de trabajadores en 2012. También ha estado involucrado en asaltos a supermercados y en altercados en una conferencia del diputado de Amaiur Sabino Cuadra en la que ejercía de anfitrión. Mantiene la simpatía de Pablo Iglesias que llegó a visitarle a la cárcel.

Rosa y Paloma Agudo

La Audiencia Provincial de Madrid condenó en 2015 a tres años de cárcel a dos concejalas Ganemos Valdemoro (marca local de Podemos), Rosa Agudo de Blas y Paloma Agudo –número 2 y 3–, por insolvencia punible. Los jueces condenan a las ediles, sus padres y dos hermanos más, a las penas de cárcel, inhabilitación especial para el sufragio pasivo, 20 meses de multa y una indemnización de 560.000 euros más intereses a dos inmobiliarias. Unas empresas les reclamaban 600.000 euros entregados a la madre de familia por no cumplir un contrato sobre la compra de unos terrenos en Colmenar de Oreja en 2007. Los condenados «conscientes de que se tenía que hacer frente a una deuda» acordaron que la matriarca se declarara «insolvente para defraudar a los acreedores».

Fran Muñoz

Fran Muñoz, candidato en Leganés primero en coalición con Podemos y posteriormente con Más Madrid, fue condenado a dos años de cárcel por un delito contra la salud pública. El hoy concejal evitó la prisión en 1996 al pagar medio millón de las antiguas pesetas. Fue declarado culpable de un delito contra la salud pública por ‘trapichear’ con droga en la calle Cascorro, cerca del Rastro. Fue detenido en 1995 durante 72 horas en comisaría y en abril de 1996 pasó por juicio. Ahora, su ex pareja y compañera concejal le ha acusado de violencia machista, un extremo que el desmiente. No obstante, ha sido expulsado del partido de Errejón.