La diputada de Podemos Lucía Muñoz critica a OKDIARIO por publicar artículos sobre su apología de la marihuana. En una charla en La Morada, la parlamentaria ha recordado un editorial de este periódico porque, según dice, «caricaturiza» la lucha por la regularización del cannabis.

Podemos está muy pendiente de OKDIARIO y así lo ha evidenciado Lucía Muñoz al mencionar a este periódico varias veces en dicho coloquio. Ha citado en su literalidad el texto bajo el epígrafe «Estos fumados quieren legalizar el cannabis y cargarse el vino español». «Eso fue un titular de un editorial. Ahí a partir de ahí empieza todo el movimiento y todos los artículos caricaturizándonos, pero creo que es una batalla muy complicada para ellos», sostiene.

En la charla Cannabis: Usos industriales y dinamización del mundo rural organizada por la fundación de Podemos República y Democracia en La Morada de Arganzuela, durante hora y media, Muñoz comenta sus andanzas tratando de regular los porros. En un momento dado, la toma contra los medios de comunicación y en particular contra esta cabecera.

«Narcocomunismo»

«Me sorprende mucho como ha funcionado aquí el poder mediático, porque cuando sacamos el proyecto de ley se lo estábamos poniendo en bandeja, que dijeran ‘el Gobierno narcocomunista’. Pero no ocurrió. No fue hasta que Isabel Díaz Ayuso dice ‘porros sí, pero bollos no’ cuando OKDIARIO publica un editorial de ‘estos fumados de Podemos quieren cargarse el vino español’», relata. No obstante, cabe recordar que este periódico ha publicado multitud de artículos sobre los planes de Podemos con la marihuana desde su creación.

Lucía Muñoz, en todo caso, es optimista y cree que Podemos se saldrá con la suya. «Es una batalla muy complicada para ellos. Es verdad que cuentan con los medios que cuando Ayuso da el pistoletazo de salida se ponen todos a operar. Pero creo que a nivel social eso no acaba de calar. La gente está muy preparada para asimilar que la regulación es una buena idea y, es más, los datos lo avalan», expresa.

«Ningún miedo a que nos caricaturicen. Más siendo yo una mujer joven dando esta batalla. Te puedes imaginar que es fácil soltar chascarrillos y bromear. Estamos seguras de que tenemos el diagnóstico correcto. Así que a dar la batalla», agrega la parlamentaria.

Del mismo modo, Mae de la Concha, exdiputada nacional y actualmente única consejera autonómica de Agricultura de Podemos, ha pedido a los suyos que no tengan temor por el «desgaste» que pueda provocar medios «como OKDIARIO». Asegura que ha consultado a agricultores tradicionales de Baleares y no están en contra del cultivo de marihuana. Lamenta que al abrirse el debate «siempre está el chistecito tonto, no sé por qué».

Ayuso

Otro de los ponentes, Bernardo Soriano, el abogado coordinador de la ley Podemos, destaca que Ayuso se ha convertido en la referencia del ramo para el PP. La presidenta madrileña ha sido mencionada una decena de veces a lo largo de la ponencia. El letrado ha lamentado que, frente a la dirigente del PP, ha habido voces como la de un diputado popular que falleció por cáncer que defendía la regulación para fines médicos. Sin embargo, lamenta con sorna: «Ayuso hace apología de la cerveza y sabe que con el cannabis legal, se reduciría el consumo de esa bebida».

Este ideólogo morado subraya que la ley busca «evitar la mcdonalización de algo que ya existe [la producción de cannabis]. No queremos grandes empresas de cannabis. Queremos robarle todo al mercado sin escrúpulos y proteger al vendedor informal».

Otro ponente del encuentro, Tito Morano, diputado madrileño de Podemos ha expuesto que «es importante dar esta gran batalla ideológica, porque es poner pie en pared y decir: ‘Tenemos otro modelo social’». «Agradezco, compañeros y compañeras, todo refuerzo que se haga para ir contra Ayuso. Necesitamos que vengan los aliados al bombardeo, en plan metafórico, pero que no se saque de contexto», bromea el diputado.

Cultivador

Por último, ha traslado su visión de Sergio González, presidente de un club cannábico desde hace nueve años y condenado a dos años de cárcel. «Es una sentencia que está suspendida porque no pueden demostrar con el juicio que tuve que el cannabis que tenía iba a terceras personas. Pero independientemente de eso, estás condenado».

Sergio González en La Morada.

Critica la «represión del Estado» con cultivadores como él. «Es la realidad que vivimos en el mejor de los casos. El peor, que te asaltan ladrones encapuchados de noche, te matan al perro, te quitan las plantas y, ojo, no te despiertes porque igual te pegan dos tiros como pasó el año pasado en un cultivo legal en Aragón. Como saben que al final llegará la regularización, evidentemente son los últimos coletazos de reventar todo lo que se pueda. Negocios legales que han funcionado durante un montón de años sin dar problemas ahora mismo son ilegales, criminalizados automáticamente», expone.