Podemos marca sus prioridades en los cónclaves ideológicos que celebra periódicamente; los próximos debates donde analizarán sus postulados programáticos será este fin de semana en Valencia. Llama la atención que tienen en el cartel dos mesas redondas sobre sexo y una sobre el cannabis, pero no hablan del estado de la economía con una inflación disparada en lo relativo a los precios de la energía o del supermercado.

El último encuentro de estas características fue La Uni de Otoño, ahora han lanzado La Fiesta la Primavera con un formato muy similar. Hay decenas de mesas con miembros de Podemos y sus socios. Por ejemplo, hay un debate sobre el estado del Gobierno de coalición con la presencia de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el exdiputado de ERC Joan Tardá.

Los debates llevan por título: Un mundo sin fronteras, Apuestas: una pandemia invisible, Asamblea de activistas, La palabra más sexi es ‘sí’, Sample of sexo y política, Emergencia climática: la humanidad en la encrucijada, Cannabis: ¿por qué y cómo regular para todas?, La batalla por el tiempo: el derecho a vivir mejor, ¿Puede la monarquía sobrevivir a la corrupción?, Antifascistas, La lucha en la calle, Ley estatal por el derecho a la vivienda, Cultura: cultivo de la memoria, Comunica que algo queda, Un futuro de paz y autonomía para Europa, Sexo y política, El Papa Francisco: conciencia de un mundo en crisis, El bloque de investidura progresista y plurinacional a debate o, entre otras, Militancia y compromiso en el s. XXI.

Las charlas contarán con la participación del escritor británico Owen Jones; la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge; la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón; la coportavoz estatal y asesora del Ministerio de Igualdad, Isa Serra; el diputado Rafa Mayoral y, entre otros, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. También aparecen en el programa históricos de Podemos como Pablo Echenique o Juan Carlos Monedero.

En el ámbito de la sociedad civil estarán los periodistas Fonsi Loaiza, Marina Lobo y María Martín, la filósofa Elizabeth Duval, el jurista Joaquín Urias, la activista por los derechos ‘trans’ Mar Cambrollé y la estudiante Carla Galeote, muy popular en redes sociales por su discurso feminista y por colaborar en el programa La Base que lidera Pablo Iglesias.

Un fragmento de las charlas.

Como acostumbra Podemos, también ha preparado conciertos y de nuevo, contrata a los clásicos Los Chikos del Maíz. También están confirmados los conciertos de Manel, Pedro Pastor y la actuación de Samantha Hudson.

Sin Yolanda Díaz

Como publicó OKDIARIO, la referencia electoral de Podemos ya no acudió a la Uni de Otoño. Ahora vuelve a ofrecer un desplante y no irá a este nuevo encuentro morado los días 21 y 22 en Valencia, según fuentes de su entorno. Sin embargo, sí viajará a Valencia días después para participar el 27 de mayo en el evento Four Day Week International Summit, dedicado a la propuesta de jornada laboral de cuatro días, donde participará también el líder de Más País, Íñigo Errejón, y el responsable del área económica de Podemos y secretario de Estado, Nacho Álvarez.

Díaz también falló en los actos organizados por Podemos relativos a jornadas sobre subir la fiscalidad y la conferencia por la paz que ha impulsado esta formación. Por el contrario, sí estuvo a finales del año en una jornada organizada por Podemos País Vasco, junto a Ione Belarra y Unai Sordo. También compartió cartel con la titular de Derechos Sociales y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante unas jornadas dedicadas a la Ley de Vivienda también en 2021.

El evento de Podemos esta semana se da tras el acuerdo in extremis para la coalición Por Andalucía con IU, Más País, Equo, Alianza Vede e Iniciativa del Pueblo Andaluz, en la que medió el equipo de la vicepresidenta. Los problemas para registrar la confluencia generaron un enfrentamiento duro entre Podemos e IU. Finalmente, se pactó que los morados participaran en la lista como independientes y se pactó una imagen de unidad.

Respecto a la no asistencia de Díaz a Valencia, la portavoz de Podem en Les Corts, Pilar Lima, ha subrayado que no puede asistir «por motivos de agenda». En todo caso, resulta que habrá otros representantes nacionales y que estaban invitadas todas las «fuerzas hermanas». Ha agradecido además la elección de Valencia para acoger el evento como «un premio».