La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, es la gran ausente del cónclave programático que va a organizar Podemos del 7 al 10 de octubre en Rivas Vaciamadrid. A pesar de que la también ministra de Trabajo fue la designada por Pablo Iglesias como nueva candidata a la presidencia del Gobierno de los morados, no tiene previsto acudir en este momento al foro donde se trazarán las líneas políticas a corto y medio plazo de este espacio político.

Según se puede comprobar en el programa del evento, la política de origen gallego no figura en ninguno de los actos. Hay varios mítines en la agenda con ministros y altos cargos de Podemos, pero Yolanda Díaz no está. Tampoco aparece en las 40 mesas redondas sobre muy diversas cuestiones sobre las que los morados debatirán la próxima semana.

Según han indicado fuentes de Podemos, la vicepresidenta está invitada pero “por cuestiones de agenda” no está cerrada su participación. Cabe una remota posibilidad de que en el último minuto Yolanda Díaz encuentre un espacio para acudir a esta convención. No obstante, como ya acostumbra a los cuadros de Podemos juega sus tiempos y quiere hacerse de rogar. No quiere tutelas y eso desquicia a los dirigentes pablistas.

Si la presencia o no de Isabel Díaz Ayuso en el gran encuentro nacional del Partido Popular ha sido un dolor de cabeza para la dirección de Pablo Casado, la falta de ganas de Yolanda Díaz por estar en la Universidad de Podemos también dispara los resquemores. En las últimas horas, la vicepresidenta ha pedido libertad para configurar su candidatura. Ha dicho, en un intento por marcar territorio, que “como exista ruido o esto vaya de egos, es probable que me vaya”.

Cabe recordar que Yolanda Díaz sí acudió a la Fiesta del Partido Comunista de España (PCE) hace unos días también en Rivas Vaciamadrid. En esa ocasión tuvo detalles que no gustaron a la militancia como que no quiso dar su discurso en el atril como el resto de políticos. Para evitar ser fotografiada junto al símbolo soviético de la hoz y el martillo, la vicepresidenta pidió un micrófono de mano y pronunció su mitin a unos metros de la tribuna central. Ese gesto disgustó a la militancia comunista, que ve la intención de Yolanda Díaz de alejarse de las siglas históricas de la izquierda española para montar una plataforma «cesarista» centrada en ella. Algo que en su día hizo Manuela Carmena con Más Madrid, lo que dio malos resultados en las elecciones locales de 2019.

«Nueva etapa»

Este encuentro de Podemos la segunda semana de octubre es el gran foro de debate que para “la nueva etapa” del partido. El objetivo es «rearmarse» ideológicamente y «ensanchar» la organización. Quieren usar esta cita para «relanzar» su agenda política para los próximos meses, además de evaluar su experiencia en el Gobierno de coalición y analizar.

La semana que viene es la Uni de Otoño de Podemos del 7 al 10 de octubre. Todavía quedan entradas para los debates, talleres y conciertos que estamos preparando. Solo tienes que entrar en https://t.co/R5SKPDPEDx y adquirir tu entrada. ¡Corre que se agotan! #VenteALaUni pic.twitter.com/QVDFqAsVUG — Ione Belarra (@ionebelarra) September 30, 2021

La Universidad de Otoño, organizada conjuntamente por Podemos y su fundación, el Instituto 25M que dirige Juan Carlos Monedero, se celebrará en el Ayuntamiento de Rivas y dos instalaciones públicas cercanas, la Biblioteca Federico García Lorca y el Teatro Pilar Bardem. Quieren reunir a al menos 700 personas en un total de 40 talleres de debate.

El que no faltará será Pablo Iglesias. El ex líder de Podemos y recién designado presidente de la fundación del partido tomará la palabra en la clausura del foro. Será su primer gran acto con la formación que fundó tras abandonar la política en mayo. La organización ha puesto las entradas a 3,50 euros para evitar escraches como el vivido en la fiesta del PCE.

El evento también contará con la presencia de la nueva líder orgánica, Ione Belarra, la ministra de Igualdad, Irene Montero, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, el secretario general del PCE, Enrique Santiago, y, cómo no, el politólogo Juan Carlos Monedero.

En vísperas del congreso federal del PSOE y coincidiendo con el acto de España Viva de Vox, Podemos afronta esta cita «vital» y «central» para reforzarse ideológicamente, según dicen. Tras los cambios en la dirección, justo en el ecuador de la legislatura, quieren frenar el momento político crucial en el que están perdiendo fuelle en las encuestas.

Hablarán de temas como la «crisis del neoliberalismo», el «ascenso de la ultraderecha», el «fracaso de las privatizaciones» en ámbitos como la energía. El ecologismo, el feminismo, el municipalismo o la justicia serán también puntos destacados.

Igualmente está prevista la participación de la feminista estadounidense Nancy Fraser de forma telemática o la ecologista Yayo Herrero. Podemos también ha invitado a «fuerzas hermanas» como ERC, BNG, Compromís o EH Bildu para reafirmar la visión de la España plurinacional.

También participarán representantes de Francia Insumisa, el exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera o la diputada argentina Ofelia Fernández. Por último, Podemos organizará conciertos para disfrute de sus militantes.