Los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han estallado contra la gestión que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está haciendo de este organismo público, encargado de tramitar las prestaciones por desempleo y los ERTE, entre otras ayudas públicas. Los tres sindicatos, CSIF, UGT y CCOO, han enviado este martes una carta a Díaz exigiendo una entrevista personal en lo que califican como la última oportunidad para evitar medidas más drásticas. «Hemos dicho que no a la huelga en otra ocasiones pero hasta aquí hemos llegado», advierte Manuel Galdeano, máximo responsable de CSIF -sindicato mayoritario en el SEPE-.

«La plantilla sigue disminuyendo y este mismo jueves serán despedidos otros 500 empleados de los 1.500 que se contrataron como refuerzo por el coronavirus -los otros 500 en diciembre-. Además, se está jubilando mucha gente por la incertidumbre que ha creado el Gobierno con las pensiones, el año pasado otros 450. Y, además, las condiciones informáticas en las que trabajamos, de tecnología, son obsoletas y complican nuestro trabajo», enumera Galdeano.

«Hasta aquí hemos llegado. Nos reunimos con gente del Ministerio y siguen sin arreglar nada. Ahora, eso sí, extendemos los ERTE y más trabajo. Eso repercute en el servicio que damos a los usuarios, en los tiempos de espera para las citas… en todo. La ministra no aparece en las reuniones y hasta aquí hemos llegado. Parece que se están riendo de nosotros y ya estamos hartos», señala.

Los empleados han pedido esa reunión con la propia ministra y en la carta recuerdan que hasta ahora no han hecho una huelga en el organismo. «Hace un tiempo hubo un grupo de trabajadores que hablaron de hacer huelga y yo personalmente me opuse y dije que no era el momento. Pero ahora vamos a ver qué nos dice la ministra y si no hace los cambios que le pedimos… pues ya veremos», advierte.

Situación precaria

El máximo responsable de CSIF ha aprovechado para recordar las precarias condiciones en las que actualmente trabajan los empleados del SEPE, que, según datos de la propia Dirección General del Organismo, «prestan atención a más de ocho millones y medio de personas desempleadas, gestionando para ello la nada despreciable cantidad de treinta y seis mil millones de euros, con una plantilla que no ha superado en ningún momento los ocho mil trabajadores».

Hay que tener en cuenta que ademá de la salida de los 1.500 interinos que fueron contratados como refuerzo durante la crisis sanitaria del Covid-19, el organismo ha perdido a lo largo de los últimos diez años más de 3.400 efectivos estructurales como consecuencia de las numerosas jubilaciones que se han producido y de la negligente política de recursos humanos que se ha aplicado por parte del Gobierno.

En la misiva enviada a la ministra Díaz, los sindicatos también hacen hincapié en las complicadas previsiones laborales a las que tendrá que enfrentarse España durante los próximos meses y piden al Ejecutivo que les apoye. «Previendo un horizonte a corto y medio plazo escasamente alentador para el empleo con unas consecuencias evidentes para este Servicio Público, entendemos que la responsabilidad y la solidaridad ya debe mostrarse de una manera fehaciente también por su parte», reclaman.

Por último, los funcionarios han aprovechado este canal para recordar al Ministerio de Trabajo que la última reunión mantenida sólo sirvió para confirmar las dudas que los trabajadores ya tenían sobre la complicada situación del SEPE. «La reciente reunión de la Mesa Delegada del SEPE, celebrada el pasado día 22 y en la que participó el propio Director General del Organismo, reveló a la representación de la plantilla un escenario decepcionante y tremendamente arriesgado respecto a la situación del Organismo», concluyen.