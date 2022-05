La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha proclamado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que dará la batalla contra «todas las drogas». «No le pienso decir a los jóvenes que se fumen dos porros, que alguien les va a regalar una paga y el aprobado, porque esa miseria me niego a que esté en la Comunidad de Madrid», ha lanzado la presidenta madrileña a la líder de Más Madrid, Mónica García, que ha presentado una iniciativa para despenalizar el cannabis.

Ayuso ha recordado a García que «las drogas producen delincuencia organizada», algo que, ha apuntado, «sabe bien el partido del que viene usted -Podemos- que estaba financiado por narcodictaduras»

«Sus políticas sólo consiguen arruinar, traer paro, miseria y suicidios», ha espetado Díaz Ayuso a la portavoz de la filial autonómica del partido de Íñigo Errejón, a la que ha ridiculizado diciendo que «iba para Premio Nobel de Medicina, pero luego al final abandona la carrera», en referencia a la excedencia que se ha pedido como anestesista del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Un centro sanitario al que también ha aludido la presidente madrileña para recordarle a García que su jefe de psiquiatría está en contra de las drogas por las múltiples enfermedades mentales que provoca.

«Todas las drogas son un atentado contra la salud. ¿Sabe quién lo dice? El jefe de Psiquiatría del 12 de Octubre, su hospital. ¿A qué no le vale? También la Asociación Americana de Psiquiatría… A lo mejor no son nadie (para ustedes). Son psicólogos, psiquiatras, médicos de primer orden. No les vale ese testimonio: No hay datos científicos de su aportación a la medicina, pero sí a los trastornos psiquiátricos», ha señalado.

«Desde luego, lo que pienso hacer es dar todas las batallas, por poco populares que sean, siempre que vayan en beneficio de las personas porque si hay algo en lo que creo fielmente es en la libertad del hombre. Y cuando una persona está presa de las adicciones de la que sea, pierde su libertad y su vida se destroza», ha agregado.

Por eso, ha apostillado, «me parece absolutamente insensato que los mismos que pretenden regalar el aprobado, acabar con el incentivo, atacar a la empresa, traer medidas cursis que estigmatizan a las mujeres, aquellos que buscan la ruina absoluta de España, me vengan a decir que con los porros y que, con el supuesto libertinaje, que es mentira, que no es más que acoso y dictadura lo que traen las drogas, van a solucionar nada».