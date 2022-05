Podemos quiere legalizar el cultivo y la producción de marihuana con la rocambolesca excusa de que eso sería una solución para las zonas despobladas de España. Así lo expresa la diputada de Podemos Lucía Muñoz en una charla con un youtuber. «Facilitamos en nuestra propuesta de ley un criterio a favor de los territorios insulares y de la España vacía para la implantación de empresas. Ventajas fiscales, excepción de tasas, etc. para las empresas de cannabis que se implanten en esos territorios», comenta la parlamentaria más joven del grupo parlamentario morado en la Cámara baja.

Lucía Muñoz explica que una de las prioridades de su ley de regulación integral y control del cannabis en personas adultas es «la vertebración territorial». «Con una España vaciada que cada vez se vacía más, que se tengan incentivos para generar hay una actividad económica es positivo», defiende.

Cristóbal Colón

«Además, es un cultivo que es bueno en los suelos pobres. Es un cultivo que regenera al suelo y que, sumado al uso adulto, tiene otros usos como las fibras», apostilla la diputada originaria de Islas Baleares. Lucía Muñoz aplaude que el cáñamo se usó, por ejemplo, en las velas de las embarcaciones que llevaron a Cristóbal Colón a América. «Es una planta que no es sólo para los que defienden su regulación. Existen registros de cultivos desde hace miles de años y que tiene innumerables aplicaciones», celebra.

La diputada señala que su ley conllevaría la creación de miles de puestos de trabajo en empresas pequeñas – desincentivando que las grandes compañías entren en ese hipotético nuevo mercado– y miles de millones de euros en ingresos para el Estado en impuestos.

Por otra parte, sobre su regulación parlamentaria, Muñoz lamenta que el PSOE votó en contra de la propuesta de ley sobre cannabis que llevó Más País al Congreso. El PNV se abstuvo. Por tanto, como se necesitan más ‘síes’ que ‘noes’, Podemos planea apoyarse en el partido vasco para sacar adelante esta regulación. «Cuando un partido de derechas más o menos razonable se abstiene, una dice ‘esto es una cuestión transversal a las ideologías’», destaca.

Votación en 2022

La representante de Podemos promete que, «si no hay otra pandemia», la propuesta de ley de los morados se votará en el hemiciclo antes de fin de año. Con esa ley cada individuo podrá cultivar 20 metros cúbicos de cannabis en los jardines de su casa, siempre y cuando no se vean desde la calle. «No queremos que el consumo llegue a los niños porque sabemos que puede ser perjudicial para su salud mental. Por eso, aunque es controvertido, apostamos por que no se pueda fumar por las calles», argumenta esta política de 28 años.