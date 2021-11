Podemos vuelve a meter los porros de marihuana en el Congreso. Su diputada más joven, Lucía Muñoz, de 28 años y procedente de Baleares, ha organizado este lunes unas jornadas en la Cámara Baja para impulsar la legalización de esta droga. A pesar de que su socio de Gobierno, el PSOE, se mantiene firme en su posición en contra de esta idea, los morados insisten en su campaña a favor del cannabis.

La propia parlamentaria ha convocado a sus afines a este cónclave en las Cortes. «Estoy muy feliz de poder anunciar que el próximo lunes 29 de noviembre celebraremos una interesante jornada sobre la legislación del cannabis en el Congreso de los Diputados, porque las instituciones también deben ser espacios de diálogo y reflexión con los colectivos y movimientos sociales», ha escrito en sus redes sociales.

Será la Sala Ernest Lluch la que albergará esta reunión de defensores de la marihuana a partir de las cuatro de la tarde. El acto, que se emitirá también en directo por Internet, lleva por título Legislación del cannabis. El acto cuenta con el apoyo del grupo parlamentario morado compuesto por Podemos, En Comú Podem, Izquierda Unida (IU), Galicia en Común y Alianza Verde.

Se trata de cuatro foros de diálogo. La primera mesa redonda se titula ‘¿Es posible regular el cannabis?’. Participarán Constanza Sánchez Avilés, directora del área de Leyes, Políticas Públicas y Derechos Humanos de un centro de Educación Etnobotánica; Carlos Brito Siso, profesor asociado de Derecho Penal de la Complutense de Madrid; y Candela López, coordinadora de Catalunya en Comú.

En segundo lugar, el segundo encuentro versa sobre ‘¿Cómo se ha regulado allí donde se ha hecho?’. En este caso, los ponentes son Augusto Leonardo Vitale Marino, presidente hasta 2018 del Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay; Chloe Grossman, especialista en políticas sobre cannabis y procesos regulatorios en EEUU y Txema Guijarro, que es diputado del grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso.

La tercera mesa lleva por título ‘La propuesta de regulación de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común’. En dicho punto tomarán la palabra la propia Lucía Muñoz Dalda junto a Bernardo Soriano Guzmán, jurista y portavoz de la Plataforma Regulación Responsable, y Juan Moreno Redondo, abogado y asesor del grupo confederal de Unidas Podemos.

Por último, el cuarto panel se centrará en el tema ‘Coordinadas por la regulación integral’. Participarán portavoces de organizaciones como Luz Verde, Regulación Responsable, el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC), el Círculo Sectorial Estatal de Podemos Cannábico y la Confederación de Asociaciones Cannábicas (ConFAC).

Presiones al PSOE

Con esta serie de charlas en sede parlamentaria Podemos pretende redoblar la presión a Pedro Sánchez y el PSOE para que ceda en su postura negativa a legalizar esta droga. El partido de Pablo Iglesias ha preparado una ley para regular el cultivo de la marihuana, pero los socialistas no están por la labor de aprobarla. La diputada Lucía Muñoz ha impulsado los trabajos para que se permita el autocultivo en exteriores hasta los 20 metros cúbicos con un consumo energético máximo de 1.200 kilovatios. Ha ideado un sistema de licencias de producción, distribución y ventas que beneficie a cooperativas y así evitar que grandes empresas grandes cuotas de mercado.

El círculo cannábico de Podemos es uno de los más activos de la organización y está maniobrando para que la ley tenga luz verde en el Congreso. El propio Pablo Iglesias, ex vicepresidente de Derechos Sociales, comentó con el presidente Pedro Sánchez esta cuestión. Tal como ha comentado el líder morado en una entrevista reciente, el jefe del Ejecutivo se rió a carcajadas cuando le marcó este objetivo como prioritario.

«Yo he defendido siempre la legalización», destaca Iglesias, que destaca los impuestos que recaudan por este tema países como Canadá o Uruguay. «No he convencido todavía a Pedro Sánchez; cuando se lo digo, se ríe, y yo le digo: ‘Presidente, no te rías, que esto son muchos recursos’. En mi opinión, el debate sobre esto no es si hacerlo o no, sino quién lo hace primero», declaró recientemente.

«Esto va a ocurrir, es imparable: el cannabis se va a legalizar en todas partes. Aquí podemos ser inteligentes o dejar el tren pasar», expresó el hoy alto cargo de Podemos. «Deberíamos ser inteligentes y asumirlo en términos de salud pública, de seguridad ciudadana, de recursos para el Estado que pueden tener además una orientación finalista que vaya en la dirección de la Sanidad… es una oportunidad que habría que aprovechar», agregó.

Podemos lucha por un país en el que «nadie tenga que sentir miedo por amar una planta»

Para los morados «el cannabis es un problema para la salud pública» pero contemporizan: «También el whisky, el tabaco… claro que sí». «Para evitar las mafias asociadas al tráfico sería mucho más sensato hacer lo que muchos países (Uruguay, Canadá…) y aprovechar la ventaja competitiva. Es verdad que el PSOE es mucho más conservador en estas cosas y ojalá les podamos convencer, porque creo que no hay nada que perder», argumentó Iglesias.

En esta línea, el círculo de la marihuana señala que «cada día que pasa es uno menos para el fin de la represión». «Cada día peleamos por un país sin la criminalización y persecución de los usuarios de cannabis, donde nadie tenga que sentir miedo por amar una planta», indica este grupo de la formación morada que exclama: «Libertad, dignidad y derechos. ¡Podemos!».

La citada diputada Muñoz sostiene, en todo caso, que «el obstáculo que tenemos no es el PSOE, sino el hecho de no tener una mayoría absoluta ni con el socio de Gobierno». Lamenta que sin el concurso del PSOE «el recorrido que pueda tener la propuesta de Ley es muy corto», pero aun así con el favor de los socialistas tampoco dispondrían de la necesaria mayoría absoluta. Por último, señala que Podemos descarta la opción de impulsar una regulación únicamente de la marihuana medicinal.