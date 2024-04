Podemos no condena el ataque de Irán y acusa a Israel de poner «en riesgo la seguridad mundial»

Podemos no condena el ataque de Irán a Israel con el lanzamiento de cientos de misiles y drones del pasado sábado. La formación morada acusa además al país hebreo de poner «en riesgo la seguridad mundial». Así lo ha defendido el coportavoz de Podemos y secretario de Organización del partido, Pablo Fernández.

«Se está poniendo en riesgo la seguridad mundial desde que se inició el genocidio de Israel a Palestina», ha asegurado Fernández este lunes en una rueda de prensa celebrada en la sede de la formación morada. «Desde Podemos venimos diciendo desde hace muchos meses que el genocidio que Israel está perpetrando contra el pueblo de Palestina no solamente es terrible por el dolor inimaginable que está produciendo. También lo es porque se están destruyendo todos los consensos de derecho humanitario internacional que construimos después de la Segunda Guerra Mundial», ha apostillado.

El dirigente de Podemos ha restado importancia al ataque de Irán a Israel debido a que la mayoría de misiles y de drones que fueron enviados al país hebreo «fueron derribados antes de impactar». «El pasado 1 de abril el consulado iraní en Siria fue bombardeado ampliando la lista de ataques cometidos por Israel en suelo de otro país árabe. En una respuesta anunciada el sábado, las fuerzas iraníes lanzaron decenas de misiles hacia el territorio israelí. La mayoría de los cuales fueron derribados antes de impactar», ha esgrimido.

La comparencia de Pablo Fernández se ha convertido en un mitin contra el país hebreo, a pesar de haber recibido una agresión militar por parte de uno de los países de su entorno. «No hay mayor y mejor defensa que defender el derecho internacional. Cuando permitimos la impunidad y la barbarie, cuando permitimos escaladas bélicas, se está permitiendo la ley del más fuerte. Se está dejando que no haya ningún orden mundial cuando sistemáticamente se está violando el derecho humanitario», ha sostenido.

El diputado podemita en las Cortes de Castilla y León ha acusado a Estados Unidos y a los países europeos de ser «cómplices» del «genocidio de Israel». «Nuestra obligación es actuar, no ignorarlo. Y hay que enviar de una vez por todas un mensaje claro. Es necesario parar de una vez por todas el genocidio de Israel a Palestina. Estos últimos acontecimientos evidencian que la inacción ya no es una opción. La complicidad de Estados Unidos y de los Estados europeos con el genocidio nos está arrastrando a una desestabilización sin precedentes en la zona que puede devenir en consecuencias imprevisibles», ha señalado.

«Romper relaciones con Israel»

Pablo Fernández compara la situación de Israel con la de Ucrania, país que fue invadido por Rusia en febrero de 2022, circunstancia que se ha ido alargando de forma indefinida. «Permitir que Israel pueda seguir haciendo lo que le venga en gana nos conduce a una situación de alto riesgo que acabará por afectar a todos. Y al final, cuando suceden este tipo de circunstancias, quien paga la consecuencia es el pueblo. Y vamos camino a que suceda como en Ucrania, ya que veamos una desestabilización también de nuestra economía, que como digo, al final van a pagar, el pueblo va a pagar la ciudadanía», ha indicado.

Por todo ello, el dirigente podemita ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez «romper relaciones diplomáticas con Israel», así como suspender «la compraventa de armas» con el país hebreo. Desde hace meses Podemos lleva pidiendo también llevar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ante la la Corte Penal Internacional y expulsar del país a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon.

«Pedimos una España que rompa las relaciones diplomáticas con Israel. Una España que suspenda la compraventa de armas con el Estado genocida de Israel. Queremos una España trabajando de verdad por la paz, que deje de hacer seguidismo constantemente a los Estados Unidos. Nuestro gobierno debe actuar ya y de forma contundente, de manera inmediata. La ciudadanía española no puede esperar más. Estamos hartos. Estamos cansados de políticos que piden la paz, pero que hacen la guerra», ha zanjado.

El ex vicepresidenta del Gobierno y ex líder de podemos, Pablo Iglesias, justificó hace unos años recibir financiación de la dictadura islámica de Irán para lanzar, entonces, su carrera política. Fue cuando era presentador de Hispan TV, la televisión creada por la teocracia iraní. «Mucha gente puede decir ‘vosotros, si sois de izquierdas, ¿cómo podéis hacer un programa para un Gobierno como el de Irán, que es una teocracia?’ A los iranís les interesa que se difunda un mensaje de izquierdas para desestabilizar a sus adversarios, ¿lo aprovechamos o no?», defendió en un acto organizado ante militante de extrema izquierda.

Iglesias y sus más estrechos colaboradores recibieron «entre 600.000 y 700.000 euros anuales» de la dictadura de Irán desde 2013, según un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional al que tuvo acceso OKDIARIO.

El ataque de Irán

El estallido bélico en Oriente Medio tomó una dimensión sin precedentes el pasado sábado, tras un ataque masivo de drones explosivos y misiles cruceros lanzado por Irán contra Israel en represalia por el asesinato de siete altos cargos de la Guardia Revolucionaria el 1 de abril en su embajada de Damasco, entre ellos Mohammad Reza Zahedi, el comandante de mayor cargo abatido en suelo sirio. Israel ha informado que Irán lanzó 170 drones, 30 misiles de crucero y más de 120 misiles balísticos, y que el 99% ha sido interceptado por su escudo antimisiles.

La prensa israelí comunicó por la noche (hora española) que Irán había lanzado una oleada de drones de ataque contra el país hebreo. Menos de dos horas después, pasada las 23:00 horas, los medios hebreos desvelaban que se habían disparado también misiles contra Israel. Al mismo tiempo, los terroristas chiíes de Hezbolá han lanzado cohetes contra Israel desde sus bases del Líbano, al igual que han hecho los hutíes desde Yemen.