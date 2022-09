El pasado día 27 de agosto sucedió un incidente entre un alto cargo de la administración municipal de Barcelona de Ada Colau con una patrulla de policía local o Guardia Urbana de la ciudad, en concreto una pareja de la UREP (Unidad de prevención de seguridad ciudadana) durante las populares fiestas de Sants. La patrulla fue requerida por Aida Guillem, identificándose como gerente del distrito de Sants-Montjuïc. Se dirigió a la patrulla y textualmente les dijo: «¿Han sido requeridos para venir aquí? Ustedes no pueden entrar aquí sin un requerimiento. Ustedes no son bienvenidos. Esto lo he pactado con el intendente del distrito».

El incidente lo ha hecho público el sindicato de funcionarios CSIF. Eugenio Zambrano Rivero, secretario de Organización en el Ayuntamiento de Barcelona, ha expresado su sorpresa y ha denunciado el trato recibido por los policías locales en una carta dirigida a Ada Colau y al primer teniente de alcalde, Jaume Collboni. Así, ha calificado lo ocurrido de «grave», quedando clara la «animadversión que este Gobierno Municipal, del que ustedes forman parte (BC-PSC), tiene hacia la Policía Guardia Urbana».

Asimismo, CSIF señala que «la Policía estaba en el lugar prestando un servicio público, realizando funciones de prevención para garantizar el Orden y la Seguridad Ciudadana y evitar o dar una respuesta inmediata ante cualquier tipo de incidente, como la comisión de delitos contra las personas, peleas, desórdenes, accidentes, etc». Así, recuerdan los responsables municipales que «la Policía no precisa de permiso alguno para realizar las funciones que por ley tenemos encomendadas. Les recuerdo que estamos sometidos al imperio de la Ley, para cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico, bajo el más estricto principio de legalidad».

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) quiere recordar a la alcaldesa Ada Colau que «la Policía somos un cuerpo jerarquizado y sólo recibimos ordenes de nuestros superiores, y no de personal civil, por muy alto cargo que sea de la Administración» y muestra su sorpresa ante la actitud de un cargo público que «le dice a funcionarios públicos de la Policía, que ‘no son bienvenidos en ese lugar’, precisamente precisamente donde se está llevando a término la Fiesta Mayor del distrito. El papel que la Policía juega en estas u otras fiestas o eventos, es garantizar el orden y la seguridad a los ciudadanos».

En las fiestas de Sants-Montjuïc, igual que en años anteriores y en otras fiestas populares por toda la geografía española, suceden todo tipo de incidentes. Por ello se decidió reforzar la seguridad con agentes de la UREP.

CSIF pregunta a Ada Colau: «¿Cómo es posible que se eche a la Policía de un espacio público donde tenemos el deber de ofrecer la seguridad y el orden, antes descrito? y «si llega a suceder alguna emergencia, ¿qué se hubiera hecho?, ¿quién habría asumido la responsabilidad?»