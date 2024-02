Pedraz pedirá el juzgado de García Castellón cuando se jubile

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz pedirá el juzgado de Manuel García Castellón cuando éste se jubile tras el mes de agosto de este año, según fuentes consultadas por este periódico. El togado salmantino aspira a darle el relevo a García Castellón en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde se investigan causas como la de Tsunami. Pedraz está actualmente sustituyendo al juez José de la Mata en el Juzgado de Instrucción número 5 tras su marcha a La Haya, debido a que fue nombrado por el Consejo de Ministros miembro nacional de España en la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) en 2020.

Santiago Pedraz llegó a la Audiencia Nacional hace más de dos décadas. El juez ha pasado por la Sala de lo Penal, ha sido titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 y ha llegado a ser decano en la Audiencia Nacional. Su último destino fue acordado en 2021 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le nombró al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 hasta que su titular, José de la Mata, permanezca en la situación administrativa de servicios especiales en Eurojust.

Pedraz consiguió arrebatarle la plaza a la juez Mercedes Alaya, que también intentó acceder al Juzgado Central de Instrucción número 5, que en su día ocupó Baltasar Garzón. Pedraz, pese a ser ya titular de un juzgado central de instrucción, solicitó cambiar de despacho y obtuvo la plaza. Fue entonces cuando Alaya trató de ocupar el despacho que dejaba libre Pedraz, pero el magistrado Francisco de Jorge le ganó la plaza por antigüedad.

En unos meses, será García Castellón el que deje libre el despacho del 6 al cumplir 72 años de edad. Estas mismas fuentes aseguran que Pedraz conseguirá la plaza ya que es uno de los instructores más veteranos de la Audiencia Nacional. Todo ello ocurrirá tras el periodo inhábil de agosto en los juzgados de este mismo año.

Pedraz instruirá ‘Tsunami’

La llegada de Santiago Pedraz al despacho que dejará libre García Castellón hará que asuma causas como Tsunami, en la que se investigan las acciones violentas de una plataforma independentista como respuesta a la sentencia del procés en la que resultaron condenados los líderes del movimiento secesionista. Recientemente, Manuel García Castellón elevó una exposición razonada de más de un centenar de folios al Tribunal Supremo solicitando que los magistrados del Alto Tribunal asumieran la causa al existir aforados investigados en la misma.

Fuentes consultadas señalan que los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo asumirán la investigación tras haber consultado a la Fiscalía. Sin embargo, no asumirán la instrucción por completo, ya que se ceñirán a investigar únicamente a los aforados en la causa que son el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el eurodiputado Rubén Wagensberg.

De este modo, parte de la causa volverá a la Audiencia Nacional y la cogerá Santiago Pedraz, que tendrá qué determinar si las acciones de Tsunami se podrían incardinar en un posible delito de terrorismo, tal y como considera García Castellón. La propia Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a juzgar a los encausados por terrorismo, aunque existen documentos del pasado verano en el que el Ministerio Fiscal sí se posicionaba a favor de juzgar a los líderes independentistas por este delito.

Por su parte, los magistrados del Supremo solicitaron a la Fiscalía del Alto Tribunal que se pronunciaran sobre la imputación de Puigdemont en Tsunami. La Junta de Fiscales determinó por mayoría que el Supremo sí debía asumir la causa, pero se aplicó el criterio jerárquico y el asunto se dejó en manos de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. La fiscal acabó rechazando la imputación del ex president por falta de indicios, aunque no entró a valorar si podrían tipificarse los hechos como terrorismo. No obstante, la Sala no tendrá en cuenta este informe y asumirá la causa en el caso de los aforados, según las fuentes consultadas.

La Ley de Amnistía jugará un papel clave en Tsunami, ya que la proposición de ley prevé olvidar los delitos cometidos por los líderes independentistas. Sin embargo, los delitos de terrorismo no tendrían cabida en este texto legal pactado por el presidente Pedro Sánchez con los políticos independentistas a cambio de sus apoyos para la ya lograda investidura. Así las cosas, causas como Tsunami continuarán al menos unos meses.