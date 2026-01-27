Una ONG financiada por la UE patrocina en España una coalición vinculada a terroristas palestinos

Una ONG financiada por la Unión Europea actúa como patrocinador fiscal en España en Cataluña de una coalición denominada Act x Palestine (AXP), vinculada —según ha documentado la organización de investigación NGO Monitor— a entidades y personas relacionadas con los grupos terroristas de Hamás, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), grupo incluido en la lista de organizaciones terroristas de la UE, Estados Unidos y otros países occidentales. Bajo el paraguas de Act x Palestine, hay una serie de asociaciones como, entre otras, Novact Institute for Nonviolence (NOVACT), Ecologistes en Acció de Catalunya o SETEM Catalunya, FCEG – Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge. Estas asociaciones, vinculadas algunas a partidos independentistas, reciben respaldo de la Generalitat o del Ayuntamiento de Barcelona a través de promoción de sus actos en su página web, subvenciones o cesión de espacios para sus actos.

Concierto en Barcelona

El próximo 29 de enero de 2026, Act x Palestine tiene previsto celebrar un concierto benéfico en el Palau Sant Jordi, recinto catalogado como centro público por el Ayuntamiento de Barcelona. Según la información publicada por la propia coalición, los fondos recaudados se destinarán a apoyar distintos espacios culturales en Palestina y se canalizarán a través de la Palestinian Performing Arts Network (PPAN) y otros centros culturales independientes.

En la página web del evento, bajo el nombre Concert Manifest x Palestina, los organizadores aseguran que el proceso contará con una auditoría externa e independiente para garantizar la trazabilidad de las aportaciones. El precio mínimo de las entradas asciende a 45 euros.

Los actos organizados por esta coalición han contado además con difusión institucional por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que en ocasiones anteriores ha publicitado estos eventos en su página web oficial y en canales municipales, lo que ha suscitado críticas por el uso de recursos públicos para promover iniciativas controvertidas.

¿Qué es AXP?

AXP es una coalición de organizaciones palestinas e internacionales que colaboran en campañas de incidencia política y recaudación de fondos dirigidas contra Israel, con especial actividad en Cataluña. Según NGO Monitor, varios de los miembros de esta coalición mantienen vínculos documentados con organizaciones palestinas designadas como terroristas por Israel o Estados Unidos, o con personas incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

Patrocinio fiscal y fondos desde España

Según la propia página web de donaciones de Act x Palestine, «los fondos se depositarán en NOVACT y su asignación será gestionada colectivamente por todas las organizaciones que promueven la campaña ACT x Palestina». NOVACT (Nova Centre per la Innovació Social) es una ONG con sede en Cataluña que ha recibido financiación tanto de la Comisión Europea como del Gobierno de España para distintos proyectos en el ámbito de la cooperación internacional y la innovación social.

NGO Monitor advierte de que este modelo de patrocinio fiscal plantea interrogantes sobre los controles existentes para evitar que fondos recaudados en España terminen beneficiando a organizaciones vinculadas a estructuras terroristas. La entidad subraya que el hecho de que una ONG reciba financiación pública europea no implica automáticamente un uso ilícito de esos fondos, pero sí exige un especial nivel de diligencia y supervisión.

Además, los ingresos obtenidos por la venta de merchandising de AxP se destinan, según la propia campaña, a varias ONG palestinas, entre ellas la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), organización señalada por Israel y por investigaciones europeas por sus vínculos con el FPLP.

Investigaciones y vínculos terroristas

El 22 de octubre de 2021, el Ministerio de Defensa de Israel declaró a la UAWC como organización terrorista, al considerar que forma parte de una red de entidades que operan en nombre del FPLP. Dos de sus líderes terroristas, Samer Arbid y Abdel Razeq Farraj, están siendo juzgados por su participación en un atentado cometido en agosto de 2019 en el que murió una adolescente israelí. El propio FPLP los ha reivindicado públicamente como miembros de la organización.

Un informe de NGO Monitor publicado en febrero de 2023 identifica al menos 17 miembros actuales y antiguos de la UAWC —incluidos directivos y empleados— con vínculos con el grupo terrorista FPLP, además de documentar relaciones organizativas entre ambas estructuras.

Estas conclusiones coinciden con una investigación independiente encargada por el Gobierno de los Países Bajos, que llevó en enero de 2022 a la cancelación de un contrato con la UAWC. El informe confirmó que 34 empleados de la organización entre 2007 y 2020 tenían vínculos con el FPLP, algunos de ellos ocupando cargos de liderazgo en el grupo terrorista de forma simultánea a su empleo en la ONG.

Addameer y la designación de EEUU

Otra de las organizaciones vinculadas al entorno de Act x Palestine es Addameer, también declarada organización terrorista por Israel en octubre de 2021. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó formalmente a Addameer por actuar, directa o indirectamente, en nombre del FPLP.

El informe de NGO Monitor de febrero de 2023 identifica a 15 miembros actuales y anteriores de la junta directiva, funcionarios y empleados de Addameer con vínculos con el FPLP, así como a varios responsables de la organización que han glorificado públicamente a terroristas o justificado actos de violencia.

Entre los casos más destacados figura el del terrorista Salah Hamouri, abogado de Addameer desde al menos 2016. Hamouri fue condenado en 2005 por conspirar para asesinar al ex rabino jefe de Israel Ovadia Yosef y fue liberado en 2011 en el marco del intercambio de prisioneros por el soldado israelí Gilad Shalit. El grupo terrorista FPLP lo ha identificado públicamente como uno de sus miembros y se ha referido a él como «camarada» en comunicados oficiales.

Advertencias y falta de controles claros

NGO Monitor subraya que la combinación de eventos en espacios públicos, patrocinio fiscal a través de una ONG financiada con fondos europeos y la participación de entidades con antecedentes documentados plantea riesgos evidentes de desvío de fondos y posibles incumplimientos de normativas sobre financiación del terrorismo.

La organización reclama una revisión exhaustiva por parte de las autoridades españolas y europeas para esclarecer si los mecanismos de control existentes son suficientes y si se está garantizando que ningún recurso recaudado en España termine beneficiando directa o indirectamente a organizaciones terroristas.

Al-Mezan: sanciones y vínculos terroristas

El 4 de septiembre de 2025, la organización palestina Al-Mezan fue sancionada por el Departamento de Estado de EEUU y añadida a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La medida se fundamentó en que Al-Mezan habría estado directamente involucrada en esfuerzos del Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel, según la comunicación oficial del Departamento de Estado.

Investigaciones de NGO Monitor señalan que al menos seis miembros actuales o anteriores de la junta directiva, funcionarios y empleados de Al-Mezan tienen vínculos documentados con los grupos terroristas de Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP).

En 2017, el director de Al-Mezan, Issam Younis, participó en un panel sobre La necesidad de apoyar y el éxito de la reconciliación nacional palestina, que incluyó representantes de diversas organizaciones palestinas designadas como terroristas, entre ellos: