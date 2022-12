La ex diputada de Vox, Macarena Olona, ha manifestado a través de sus redes sociales que está en contra de la moción de censura que pretende presentar Vox porque sólo busca atacar al Partido Popular. Asimismo, la que fuera uno de los pilares fundamentales del partido de Abascal, ha defendido que en su momento «redactó y apoyó» la moción de censura que interpuso Vox en 2020 pero que hoy «a un año de las elecciones» no lo haría.

En este sentido, la abogada del Estado ha respaldado la postura de Isabel Díaz Ayuso al respecto alegando que dió «una explicación impecable» sobre la moción de censura. Además ha desmentido el bulo de que esta iniciativa legislativa paralizaría la aprobación de leyes en el Congreso de los Diputados y ha lanzado una pregunta:»¿Queremos de nuestros políticos circo y espectáculo?».

Su posición en contra de la estrategia de Vox ha recibido multitud de críticas a través de redes sociales donde le han recordado que ella apoyó la moción de censura de hace dos años a pesar de que sabía que no llegaban los números y de que era «pedir circo y espectáculo» aunque sólo sirviera para erosionar al PP de Pablo Casado.

En el año 2020 la señora Olona no tenía ningún problema en pedir circo y espectáculo, y no le preocupaba que los españoles pagaran. pic.twitter.com/ddr0uaaQF3

Decir NO a #Mociondecensura es decir SI al Gobierno socialcomunista.

Decir NO a #Mociondecensura es situarte con los odiadores de España.

Decir NO a #Mociondecensura es abandonar a los españoles.

Yo digo SÍ.

TUS PALABRAS MACARENA, NO LAS MÍAS.

TU SÍ QUE ERES UN BULO CON PATAS. https://t.co/WGBpNuR0zm pic.twitter.com/7KR6VDDvIF

