La senda que Macarena Olona ha tomado para volver a la lucha ideológica y política ha causado una gran convulsión interna no sólo en las entrañas del partido de Abascal sino también entre todos los votantes de la derecha más conservadora. Los que antes estaban unidos en un sólo movimiento patriótico ahora se encuentran parcialmente divididos entre olonistas y fieles a Vox a pesar de que hace apenas cuatro meses la abogada del Estado era uno de los pilares fundamentales de la formación conservadora. Asimismo, fuentes de Vox consultadas por OKDIARIO han revelado que a nivel interno existe una cierta preocupación por si Olona da el paso y forma un partido de cara a las próximas elecciones generales. «Puede que la suma con el PP no dé para desbancar a Sánchez».

En este sentido, el divorcio de Vox por parte de la ex diputada unido a la creación de una fundación de ideas ha despertado una sensación de división sobre todo entre la militancia de base a nivel nacional. El fantasma de una nueva escisión planea no sólo por la calle Bambú sino también por las sedes provinciales del partido. «Algunos ya han repudiado a Olona aunque otros la siguen apoyando», han revelado las mismas fuentes.

Además, la preocupación que existe en la sede nacional del partido verde en relación a la formación de un nuevo partido político con Olona a la cabeza responde a otra razón: que el PP prefiera una versión «más light» de Vox para formar Gobierno, es decir, la opción Olona. Esto dejaría fuera del ejecutivo al partido de Abascal a pesar de que obtuviese más escaños que la abogada del Estado. «Si a Feijóo le salen los números con Olona podría pactar con ella y esto preocupa mucho», han advertido las mismas fuentes.

En cuanto a la opinión de Macarena Olona sobre la creación de un nuevo partido político, ella misma ha dejado claro que «no es momento de fragmentación en la derecha». Sin embargo, no descarta nada de cara a las próximas elecciones generales para las que deja la puerta abierta si Vox no sigue siendo una alternativa real después de los comicios municipales y autonómicos. «¿Qué va a suceder si finalmente las elecciones de mayo nos dan un resultado desastroso para Vox, que desde luego lidera y enarbola banderas que para mí son absolutamente necesarias en España? Pues no lo sé. Lo que sí que puedo decir es que yo voy a actuar en todo momento con muchísimo sentido de Estado y responsabilidad y creo que lo estoy demostrando», afirmaba la abogada del Estado durante una entrevista concedida a OKDIARIO.

Por su parte en Vox no se amilanan y confían en que obtendrán un buen resultado de cara a los próximos comicios municipales. Para ello, los de Abascal están trabajando con el objetivo de presentar a los mejores candidatos en cada provincia. Además, la renovación interna que el partido conservador está llevando a cabo ha provocado que muchos hayan vuelto a confiar en el proyecto. Los nuevos cambios, como el nombramiento de Ignacio Garriga para dirigir la secretaría general o el relevo del número 2 de Ortega Smith, han supuesto un bálsamo para el partido hasta el punto de que muchos ya lo llaman, con esperanza, «el nuevo Vox».