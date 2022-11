La abogada del Estado y ex diputada de Vox, Macarena Olona, ha anunciado su proyecto político en Madrid que llevará el nombre de Fundación Igualdad Iberoamericana. Olona ha querido remarcar que esta entidad tendrá como objetivo la lucha contra la ideología de género y ha subrayado «que su partido actual no es un partido político» en relación a que su intención no es presentarse a los próximos comicios electorales sino «dar la batalla cultural».

La que fuera candidata de Vox por Andalucía ha dejado claro que la fundación únicamente la preside ella y que tiene un capital de 10.000 dólares que ha aportado de su propio bolsillo. Además la financiación para su constitución y para todos los gastos derivados de viajes y encuentros ha corrido de su cuenta. Aunque ha señalado que a partir de ahora iniciará planes de captación de fondos como el crowdfunding.

Asimismo, la ex dirigente del partido de Abascal ha dicho que la Fundación abrirá varias delegaciones en Panamá, República Dominicana, Argentina y Méjico a cuyo frente se situará un vicepresidente por cada una de ellas que liderará la lucha a favor de «la igualdad real entre el hombre y la mujer». También ha querido resaltar que la celebración de la rueda de prensa se ha producido en la sala Inca Garcilaso de la Casa de América por el carácter iberoamericano del proyecto.

En cuanto al trabajo que la fundación de Olona va a desempeñar en España, la ex diputada ha dicho que trabajará para poder llevar una Iniciativa Legislativa Popular ante el Congreso que consiga acabar con la ideología de género. «Esta ideología es como un caballo de Troya que esconde una agenda de control político y totalitario. Que defiende que la familia es un invento, que la sexualidad es diversa, que la violencia es unidireccional y que el matrimonio es una institución opresiva».

Ahora bien, la abogada del Estado ha revelado que la empresa no es fácil porque hay que conseguir medio millón de firmas pero que va a contar con una estructura territorial a nivel provincial en toda España para poder lograr el objetivo que se ha propuesto y poder defenderlo ante el Congreso de los Diputados como representante de la comisión organizadora de dicha iniciativa. «Será un honor volver a entrar en el Congreso de los Diputados para asumir la defensa de esta propuesta como representante de la voz del pueblo».

Por otro lado, Macarena Olona ha desmentido «los bulos» que según ella misma se han estado propagando sobre sus actividades en torno a la creación de la fundación y sobre su persona. En este contexto, ha denunciado que algunos hayan querido erosionar su credibilidad y ha recordado que ella «nunca dejará de formar parte de Vox» y que atacándola están haciendo daño al proyecto que lidera Abascal.

Por último, la que fuera uno de los pilares fundamentales de Vox ha indicado que aspira a que su proyecto «aglutine sensibilidades muy diversas» y que no se establecerá un filtro ideológico ni trincheras ideológicas que dividan a las personas.