Vox retrata a Montero: «Qué difícil tiene que ser callar ante el asesinato de Olivia por su madre»

Vox ha dejado en evidencia a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por su silencio sobre Olivia, la niña de 6 años asesinada por su madre el pasado lunes en Gijón. «Qué difícil tiene que ser callar ante el asesinato de Olivia por su madre», le ha reprochado la diputada de Vox María Ruiz a la ministra podemita durante la Sesión de Control al Gobierno de este miércoles en el Congreso.

«Señora Montero, usted ha callado y ha mirado para otro lado con Olivia, la niña asesinada en Gijón por su madre. Seis añitos tenía una criatura inocente asesinada cruelmente para hacer daño a su padre. Una criatura inocente, víctima de la violencia vicaria de su madre. Qué difícil tiene que ser callar, señora Montero. Qué difícil tiene que ser engañarse a sí misma para no salir a denunciar con dolor y con rabia, como haría cualquier madre, este asesinato horrible de una mujer, de una de las suyas para vengarse de su pareja asesinando a su propia hija», ha señalado Ruiz durante su intervención en la Cámara Baja.

La diputada de la formación de Santiago Abascal ha cargado contra la Ley Trans que pretende implantar Irene Montero en los próximos meses. Su pregunta era la siguiente: «¿Cree usted que los hombres pueden acceder a cualquier espacio reservado a mujeres simplemente manifestando que se sienten mujeres?». En su intervención le ha recordado a Montero el crimen de Gijón, un crimen que no ha condenado Montero porque, según Ruiz, «sería reconocer que se ha equivocado».

«Sería reconocer que la violencia no tiene género, que puede ser igual de cruel una mujer que un hombre. Y usted, a estas alturas, ya no puede hacerlo. Es incapaz de salir del lío en el que usted sola se ha metido. Ni un miserable tuit. Señora Montero, usted que venía a salvarnos y lo único que ha hecho ha sido desproteger, infravalorar y despojarnos de todos los valores que nos han hecho siempre a las mujeres imprescindibles para la sociedad. ¿Qué clase de defensa puede hacer de las mujeres que no condenan la muerte de una niña a manos de su madre?», ha apostillado la diputada de Vox.

«Todo el cariño»

Por su parte, Irene Montero ha acusado a la formación de Abascal de alentar «la violencia contra las mujeres» con «su discurso negacionista». También ha instado a Vox a dejar de «enfrentar a las víctimas».

«Todo el cariño y el respeto ante el dolor de esa familia y los seres queridos de la criatura asesinada en Gijón. Nosotras vamos a luchar siempre contra todas las formas de violencia contra la infancia. Ahí tienen la ley de lucha contra la violencia en la infancia y a la que ustedes votaron en contra. Nosotros hacemos leyes, ustedes generan odio. Y sí, seguiremos protegiendo a las madres protectoras y seguiremos luchando también contra la violencia machista contra la infancia», ha señalado la ministra de Igualdad en su respuesta.