Un juzgado de Instrucción ha admitido a trámite la denuncia que Macarena Olona interpuso contra un usuario de redes sociales que la acosó y degradó públicamente. En concreto, el objeto de la denuncia es por un delito contra la intimidad, por trato degradante y coacciones. Ahora bien, este caso hubiese pasado desapercibido y se habría perdido entre los cientos de insultos que cada día recibe la ex diputada si el denunciado, un tuitero llamado «Españabola», no fuese en realidad Pau, un asesor de Vox en el Parlament de Cataluña.

En este sentido, cabe recordar que la abogada del Estado interpuso la denuncia el pasado mes de septiembre porque el citado usuario publicó un audio de carácter obsceno contra Olona. La ex diputada respondió señalando directamente a los de Abascal al afirmar que «lo vomitivo es que se use a uno de los niños del partido para hacer el trabajo sucio de los mayores».

Lo peor no es el contenido del audio. Lo vomitivo es que se use a uno de los niños del partido (@espanacamarada) para hacer el trabajo sucio de los mayores. Los españoles a quienes tanto he defendido y seguiré defendiendo no van a tragar con esto. Qué poco les conocéis. https://t.co/FqhBnBBnA1

— Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 24, 2022