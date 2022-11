Macarena Olona, abogada del Estado y ex diputada de Vox, anunciará este viernes un proyecto que será «social-patriótico» y enarbolará «la bandera de Dios». Así lo han revelado fuentes cercanas a la ex dirigente del partido de Abascal, quienes aseguran que, de momento, lo que anuncie la ex dirigente de Vox será una nueva fundación o «plataforma» que tendrá un marcado carácter social y que dará «la batalla cultural» sobre todo en lo relacionado con la ideología de género. Además, este nuevo proyecto político dará una posición preeminente en su ideario «a los principios cristianos que constituyen la base de la cultura occidental».

El partido político de momento está descartado. En todo caso la misma Olona afirmó que daría un paso adelante si Vox dejase de ser una «alternativa» después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Además, durante una entrevista en Canal Sur Radio afirmó que en estos momentos sería una irresponsabilidad dividir aún más el tablero político. «Lo esencial en el momento político y en el contexto actual es tener mucha altura de miras y mucho sentido de Estado y no fragmentar actualmente el panorama político. Si Vox dejase de ser alternativa, y las próximas elecciones municipales pueden ser un indicador al respecto, lo que tengo claro es que quiero estar al lado de los españoles y servir a los españoles».

Ahora bien, desde su entorno más cercano se especula con que la estrategia de la abogada del Estado pasa por constituir una fundación que luche a favor de «la igualdad, las familias y contra la ideología de género» y que pudiese servir como «germen» para un futuro partido político en el caso de que la ex diputada diera el paso. Además, según las mismas fuentes, esta entidad tendrá «vocación transatlántica» y estará vinculada con la Fundación Igualdad Iberoamericana que Olona creó el pasado 20 de octubre en Panamá.

En este sentido, las distintas opiniones de los seguidores y «fans» de la ex diputada coinciden en dos puntos: Olona viene «a regenerar la vida política» y «el paso político lo dará a su debido tiempo». En este sentido, afirman que la abogada del Estado «no da puntada sin hilo» y que está meditando mucho cada paso para «no fallar a los españoles».

Macarena Olona presentará su nuevo proyecto este viernes 4 de noviembre a las 10 de la mañana en el Palacio de Linares (sede de la Casa de América). No es un asunto baladí la elección del lugar. Constituye una auténtica declaración de intenciones sobre la cercanía que el proyecto va a tener con Iberoamérica.