La ex dirigente de Vox Macarena Olona y el aparato del partido medirán fuerzas este viernes en Málaga, donde la formación de Santiago Abascal ha contraprogamado a la que fuera su candidata a las elecciones andaluzas convocando un acto simultáneo, lo que obligará a sus seguidores a elegir tras semanas de desencuentros y críticas veladas.

A pesar de la coincidencia, la ex diputada ha apuntado que no pospondrá el acto y ha ironizado al respecto en sus redes sociales: «No os preocupéis, yo no paso lista».

Podría posponer el acto para no contribuir al circo, pero sería una falta de respeto hacia quienes no admitís presiones ni chantajes. Nos vemos el viernes en #Malaga. Y no os preocupáis, yo no paso lista 😉 https://t.co/bCvSnDh3vr pic.twitter.com/pyFa4FeMBs — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 26, 2022

Olona anunció días atrás la celebración de una conferencia en Málaga bajo el título La defensa de los derechos y libertades a través del TC: la inconstitucionalidad de los estados de alarma. La ponencia tendrá lugar este viernes a las 20:00 horas en un hotel de la capital.

Se trata de una nueva parada de su ronda de conferencias por diferentes ciudades españolas, con citas similares en Granada o Murcia, donde ha sido víctima de intentos de boicot por parte de sus detractores.

Además, desarrolla una actividad paralela en distintos países iberoamericanos y ha inaugurado en Panamá la sede de una fundación desde la que se dedicará a luchar por la igualdad y en contra de la ideología de género.

Por su parte, Vox ha convocado a través de sus jóvenes un acto el mismo viernes invitando a todos sus afiliados y simpatizantes a un encuentro con los diputados y parlamentarios por la provincia de Málaga con el fin de conocer su actividad de primera mano.

Se trata de una reunión convocada a las 20:00 horas en la sede provincial del partido, tan sólo media hora después del acto de Olona, y en la otra punta de la ciudad.

La propia Olona ha reaccionado en redes sociales a esta ‘casual’ coincidencia: «Podría posponer el acto para no contribuir al circo, pero sería una falta de respeto hacia quienes no admitís presiones ni chantajes. Nos vemos el viernes en Málaga. Y no os preocupéis, yo no paso lista», ha ironizado la ex diputada.