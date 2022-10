La abogada del Estado y ex diputada de Vox Macarena Olona ha inaugurado la sede de su nuevo proyecto político en Panamá impartiendo una conferencia a la que han asistido decenas de personas, entre ellas políticos y representantes de asociaciones provida del país centroamericano. El título de la disertación fue La batalla ideológica femenina, uno de tantos temas sobre los que va a pivotar su proyecto de dimensión transatlántica. La ex parlamentaria aprovechó el momento para volver a lanzar la frase por la que se hizo famosa en el Congreso: «El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador».

En este sentido, la abogada del Estado ha publicado varias imágenes a través de sus redes sociales en las que se ve el interior de la nueva sede. Inclusive puede apreciarse cómo está decorada en relación al objetivo del proyecto, la batalla ideológica, al verse cómo ha plasmado su conocida frase contra la ideología de género en uno de los ventanales y bajo el nombre de una nueva organización: La Fundación Igualdad Iberoamericana.

La misma Olona confirmó a OKDIARIO que inauguraría este espacio para que sirviese en adelante como sede de un nuevo proyecto político de ámbito internacional y con vocación iberoamericana. Además, también aclaró que se inauguraba en Panamá «porque es el centro de todo» refiriéndose al país centroamericano como el núcleo de «la hispanidad» donde se encuentran todas las Españas. Olona confirmó que el proyecto efectivamente es político y «servirá para unir más a la hispanidad y a nuestros pueblos hermanos en esta batalla global».

Ahora bien, ¿cuál es su objetivo principal? ¿Para qué servirá esta nueva «plataforma política»? Según fuentes cercanas a la ex diputada, servirá para dar la batalla cultural y ayudar a implantar ideas contra el feminismo radical, la ideología de género o el derecho a la vida tanto en España como en Iberoamérica. «Va a funcionar como plataforma cívica y de ideas para dar la batalla ideológica».

La misma Macarena Olona explicó durante una entrevista en la radio argentina Radio Mitre, que la batalla global contra la ideología de género «requiere un liderazgo femenino» y que «Iberoamérica tiene un papel fundamental en mi corazón, en mi batalla y en mi lucha».