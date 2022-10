Olona desafía a Vox: «Voy a presentar un proyecto que generará mucha tranquilidad y a lo mejor inquietud»

Macarena Olona Choclán (Alicante, 1979) es abogada del Estado y ex secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados. Desde que se fue de la formación de Abascal, alegando motivos de salud, la ex diputada ha celebrado actos en diferentes provincias de Andalucía y en Murcia donde ha impartido conferencias sobre la inconstitucionalidad de los Estados de Alarma decretados durante la pandemia. Asimismo, Olona, preocupada por el futuro de la sociedad española, se ha reunido con uno de los colectivos más vulnerables: el que reúne a los trabajadores sexuales.

En este sentido, Olona continúa su andadura política pero sin «ataduras ni corsés de partido» y ha adelantado a OKDIARIO que cuando vuelva de su próximo viaje a Iberoamérica tiene pensado presentar un nuevo proyecto que «generará mucha tranquilidad y a lo mejor inquietud».

PREGUNTA.- ¿La gente se equivoca cuando piensa que usted va a volver a la política?

RESPUESTA.- Os agradezco muchísimo esta oportunidad porque vamos a poder dar voz a la plataforma que se ha constituido por parte de las profesionales del sexo que están en contra de una ley que se está tramitando actualmente en el Congreso, impulsada por los partidos de gobierno que pretende abolir la prostitución sin entrar en el fondo del asunto. Es evidente que esta medida drástica que se ha adoptado legislativamente sin escucharlas, no va a hacer desaparecer una realidad como es la realidad de la prostitución. Y sin embargo, lo que sí que va a hacer es condenar a las profesionales del sexo a una situación de absoluto ostracismo, mayor oscurantismo, marginalidad y vulnerabilidad. Por eso me parece muy importante, tal y como hice cuando estaba como política activa en el Congreso, darles voz. Desde luego, he tenido muy claro que cuando he estado en un momento de enorme zozobra, de enorme incertidumbre, por razones de salud que se producen cuando la vida te golpea sin previo aviso, ha sido el cariño de los españoles lo que ha hecho que me haya levantado. Ahora camino los zapatos de los españoles, que es lo único que he pretendido durante estos pasados tres años en el Congreso de los Diputados. Sin corsé político, sin corsé de partido y haciendo lo que creo que hoy especialmente necesitan los españoles, el pueblo español, que es que se les escuche y ser escuchados.

P.- ¿Siente más libertad ahora que está fuera de un partido?

R.- Bueno, qué duda cabe. Quien me conoce sabe que soy de disciplina marcial y desde luego leal a las estructuras. Y por tanto, ahora es evidente que tengo una absoluta libertad porque no tengo que estar pendiente de una disciplina de partido y desde luego lo que hago es caminar el camino que me están marcando los españoles. Sobre tacones.

P.- Macarena, como ha dicho, cuando era secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados se reunió con la presidenta del sindicato de prostitutas. ¿Ahí fue cuando empezaron los rumores de que era un verso suelto dentro del partido?

R.- Bueno, yo desde luego, tengo que mantener un leal silencio sobre las cuestiones internas que afectan a Vox. Eso es evidente, como lo he hecho con anterioridad. Respecto de toda la información que he atesorado en mi condición de abogado del Estado en activo, sí que puedo decir que para mí fue una cuestión personal el mantener esa reunión como secretaria general del Grupo Parlamentario en el Congreso, porque durante la pandemia tuve muy en mi cabeza a muchos colectivos pero también a las profesionales del sexo, que sin lugar a dudas debieron sufrir una situación muy complicada cuando sufrimos ese confinamiento domiciliario que luego el Tribunal Constitucional declaró ilegal.

Yo pensaba, ¿cómo están subsistiendo estas personas, mujeres, pero también hombres, que no pueden acceder a ningún tipo de ayuda? Porque la realidad es que en la actualidad se encuentran en una situación de absoluta alegalidad y por tanto no pueden presentar un nivel de rentas, no pueden presentar un contrato para acceder a todo el paquete de ayudas que se estableció por parte del Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos. Y te diré que bajo mi pie de firma, yo contacté con el Sindicato Nacional de Prostitutas, mantuvimos una reunión en el Congreso a la que no se le dio gran publicidad. Sólo tuve una intervención en un programa de televisión explicando que habíamos mantenido esa reunión y ya no se volvió a publicitar, y a mí me sorprendió tremendamente.

Y déjame decirte, me senté con mujeres poderosas, libres, que deciden por sí mismas y que reivindicaban su libertad. Hablamos de personas que libremente deciden dedicarse profesionalmente al sexo y que lo hacen porque es evidente que existe una demanda, una gran demanda. Por desgracia, hemos visto casos de políticos condenados por utilizar el dinero público para pagar sus servicios y ahora es uno de esos partidos el que está promoviendo precisamente esa abolición. Yo no voy a mirar hacia otro lado frente a la hipocresía, eso lo tengo muy claro y para mí siempre ha sido muy importante reconocerme. Reconocerme cuando he estado en política activa, respecto de quién soy, respecto de las causas que defiendo y reconocerme ahora que camino mis propios pasos, al margen de estructuras, al margen de ideologías, al margen de partidos, con la sola voluntad de estar al lado de los españoles y de poder seguir sirviéndoles.

P.- ¿Entonces, considera que fue un verso suelto dentro de Vox cuando contactó con la presidenta del sindicato de prostitutas? En el partido supongo que no hizo mucha gracia.

R.- Bueno, no, nunca me he considerado un verso suelto. Es cierto que se han sentido representadas personas defensoras de la libertad en diferentes ámbitos y con aspectos totalmente alejados de postulados radicales. Lo que sí tengo claro es que estar en cualquier tipo de estructura, sea política o de cualquier otro tipo, nunca puede suponer una renuncia a tus principios y convicciones. Y si lo trasladamos a lo que me estás preguntando de manera concreta que es el ámbito político, sin lugar a dudas. El hecho de tener mi vida garantizada y ganada de manera objetiva fuera de la política es algo que te ayuda mucho a poder mantener esos principios y la dignidad en el ejercicio de la política.

P.- ¿Ha contactado con algún político de Vox para comentarle esta reunión que va a tener con el sindicato de prostitutas?

R.- ¿Para comentarle todo esto? Por supuesto, porque lo que está en mi mano es lo que siempre haré por los españoles. Y he contactado con el nuevo secretario general del Grupo Parlamentario Vox, José María Figaredo, que es un grande, para explicarle que había establecido este contacto y que lo único que ellas pretendían era ser escuchadas y que si Vox no tenía inconveniente, podía ponerles en contacto y darles los contactos para que las recibiesen en el Congreso de los Diputados.

P.- ¿Y qué le dijo?

R.- Todavía no tengo respuesta, pero yo simplemente me limito a intentar ser útil a los españoles.

P.- Ahora que está libre y que no pertenece a ninguna estructura de partido ni a ninguna organización, ¿lo echa de menos? Es decir, ¿hace frío fuera de Vox?

R.- No. siempre se dice que hace frío fuera de los de los partidos políticos. Yo tengo que decir que no lo siento así y que desde luego siento mucho calor porque siento mucho amor por parte de los españoles y no exclusivamente por parte de españoles que forman parte de mi familia, que es sin lugar a dudas la familia de Vox, sino por parte de españoles que votan a otras opciones políticas y que me han trasladado con anterioridad y me siguen trasladando. Es que tienen ganas de que sigamos dándonos la mano y que agradecen que no haya aceptado que haya llegado al final de mi camino.

P.-Se ha teorizado mucho sobre sus encuentros con Mario Conde en sus giras por las provincias. Estuvo con él en Sevilla, en el Rottary Club y muchos dicen que esos encuentros le han servido para conocer a posibles inversores que le ayuden con futuros proyectos políticos. ¿Qué pinta Mario Conde en todo esto?

R.- Solamente te voy a decir que son totalmente falsas todas las informaciones interesadas que han ido apareciendo sobre mi relación con Mario Conde. Somos compañeros abogados del Estado, y es que ya no sé cómo decirlo por activa y por pasiva cuando se generan campañas de desinformación como las que estoy sufriendo. Yo al menos tengo la plataforma de mis redes sociales para hablar claramente. Pero pido que se me escuche, que no miento y es cierto que el tiempo me dará la razón. El problema es que quienes lanzan esas campañas de desinformación son muy conscientes que ese tiempo acabará dándome la razón. En este caso, por ejemplo, hacer ver que yo estoy coincidiendo con Mario Conde por una finalidad distinta de la única, que es el agradecimiento de que me acompañase en Sevilla. He coincidido con él porque asistí a una conferencia a la que me invitó y que desde luego fue un placer poder escucharle en Sevilla porque tiene cosas muy interesantes que contar. Eso es algo innegable.

P.- Hay miedo por parte de algunas personas de que pueda llegar a formar un nuevo proyecto político. ¿Quiere ser la ‘Meloni’ española?

R.-Escribí un artículo bajo el título de inspiraciones, cuando el pasado 25 de septiembre fueron las elecciones en Italia. ¿Por qué no? No tengo ningún ningún complejo en reconocer que desde luego Giorgia Meloni para mí es una inspiración. Así es como inicié y concluí mi discurso, cuando Giorgia tuvo la amabilidad de venir a apoyar mi candidatura en las pasadas elecciones andaluzas. Eso no significa que yo quiera emular a Giorgia Meloni, porque yo ando sobre mis propios tacones y la realidad española tiene sus singularidades frente a la realidad italiana. Pero desde luego, lo que es innegable es que Giorgia ha roto un techo de cristal por primera vez en la historia democrática de Italia. Tiene muchísimo mérito. Tenemos grandes coincidencias vitales que, sin duda, nos hacen reconocernos y coincidir en heridas que hemos superado. Y las dos tenemos un mismo planteamiento, que es precisamente ese. Somos lo que superamos y somos mujeres a quienes nadie nos ha regalado nada. Por tanto, por supuesto que es inspiración. Pero reitero, yo camino mis propios tacones.

P.- ¿Cuál ha sido su mayor decepción en política?

R.- Estoy convencida que está por llegar.

P.- ¿No ha tenido ninguna en el pasado?

R.- ¿Me preguntas por la mayor? Estoy convencida de que está por llegar. Al igual que las mayores alegrías.

P.- ¿Se arrepiente de algo de la campaña de Andalucía?

R.- Puedo decir que soy una persona que se equivoca cada día y lo único que puedo asegurar a los españoles es que voy a seguir equivocándome. Voy a seguir equivocándome, pero en mis equivocaciones y errores siempre habrá un profundo amor hacia España, nunca habrá motivos espurios, nunca habrá deslealtad. Pero sí, por supuesto, me he equivocado mucho y voy a seguir equivocándome.

P.- ¿Va a continuar su gira por las diferentes provincias?

R.- Pues estoy muy agradecida por eso. No puedo decir que fuera de la estructura de un partido esté sintiendo frío, porque lo que estoy sintiendo es muchísimo calor. De todos los españoles que me están arropando en las ‘españas’, no sólo aquí, sino también especialmente en Iberoamérica, a la que estoy agradecida. Y sí, por supuesto que sí, por supuesto que voy a seguir caminando con la fuerza de siempre, en pie y adelante. Y los próximos encuentros que voy a mantener, Dios mediante, van a ser en Málaga y Jaén, después de volver de Iberoamérica, donde voy a volver a viajar esta misma semana y espero que dentro de muy poco pueda presentar el proyecto que estoy construyendo porque generará mucha tranquilidad y a lo mejor inquietud.