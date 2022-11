Vox no quiere esperar hasta el último momento para presentar sus candidaturas a las capitales de provincia y se ha propuesto anunciar sus listas en noviembre. Fuentes de Vox consultadas por OKDIARIO revelan que valoran hacerlo entre el 5 y el 24 de este mes. El presidente de la formación conservadora, Santiago Abascal, ya adelantó que su partido revelaría las candidaturas antes de diciembre.

Pero ¿por qué tanta prisa por anunciar los nombres? En Vox no quieren sobresaltos y, para ello, han optado por seguir la estrategia de elegir a sus candidatos con antelación no sólo para prepararles adecuadamente, sino también para poder estudiarlos con lupa con el objetivo de evitar deserciones o problemas en el futuro. «Los van a preparar para que salgan en los medios y para que les quede claro el ideario del partido en cada tema. No quieren errores», han señalado las mismas fuentes.

Asimismo, quieren asegurarse de que esta vez Vox se implante al 100% a nivel municipal y que estas elecciones culminen su presencia en las instituciones. Los problemas territoriales ocurridos durante esta legislatura han supuesto una mala experiencia para los de Abascal y con todo este trabajo exhaustivo de confección de listas tratan de evitar posibles dimisiones o expulsiones futuras. No en vano, de los 529 concejales que Vox obtuvo a nivel nacional en el año 2019, más de 200 han dimitido o han sido expulsados.

Tal y como adelantó OKDIARIO, varias personas se están encargando de hacer la criba de candidatos antes de presentarla ante el Comité Ejecutivo Nacional para su aprobación. Tanto la Vicesecretaría de Organización, liderada ahora por la diputada nacional María Ruiz y el ex senador por Andalucía Jacobo Coco Robatto, están trabajando para confeccionar las listas y poder elegir a los mejores candidatos. En concreto, Coco Robatto es el encargado de hacer las entrevistas por videochat y de discernir quién es el más idóneo para cada puesto.

Al mismo tiempo, hay otros que intentan calmar las aguas en aquellas provincias donde la situación es problemática como en el caso de Badajoz donde dimitió en bloque la cúpula del partido. Para estas tareas, aparte del mando que actualmente ejerce Ignacio Garriga, el partido ha confiado en Ignacio de Hoces que ejerce las veces de «bombero» para apagar los incendios en aquellos territorios donde haya existido algún problema.