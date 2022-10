Espinosa hunde a Fortes con la interminable lista de directivos de TVE con más de 100.000 € de sueldo

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha dejado en evidencia al presentador de La noche en 24 horas de TVE, Xabier Fortes. Lo ha hecho en su última entrevista, en la que el dirigente de Vox ha enumerado la lista interminable de directivos de la cadena pública que ganan más de 100.000 euros anuales.

«¿Dónde meterían ustedes la tijera?», ha sido la pregunta que le ha formulado Fortes al portavoz de Vox, en alusión a los recortes que haría la formación conservadora para poder bajar impuestos. «Eliminando el gasto improductivo, innecesario y redundante», ha defendido Espinosa de los Monteros para empezar su argumento.

⚡📺 @ivanedlm explica en TVE de dónde recortaría VOX para poder bajar impuestos: «Eliminando el gasto improductivo, innecesario y redundante. ¿De verdad los 500 millones de euros que gastamos en esta cadena es el gasto más eficiente?». ⬇⬇⬇ pic.twitter.com/pFhjRMg8Yl — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 25, 2022

En este sentido, Espinosa de los Monteros también ha apostado por recortar parte de los 500 millones que se destinan a financiar la cadena pública de TVE. «Usted puede coger el presupuesto de esta misma casa, por ejemplo. ¿De verdad los 500 millones de euros que gastamos en esta casa es el gasto más eficiente posible? ¿No hay otra manera de hacerlo», le ha preguntado el dirigente de Vox al presentador.

A continuación, el portavoz de la formación de Abascal se ha levantado de la mesa para mostrar la lista interminable de directivos de la cadena pública que cobran más de 100.000 euros anuales. «No estoy pensando en los trabajadores o en los cámaras de esta casa. Mire, estos son los directivos de Televisión Española, estos son los que tiene rango director, subdirector… Es que no me cabe en una sola hoja, ¿se ve bien? Todos estos, todos estos ganan más de 100.000 euros, directivos de Televisión Española», señala Iván Espinosa de los Monteros mostrando el documento al presentador del programa.

«Gobierno austero»

Por otro lado, el líder de la formación conservadora ha apostado por recortar la cantidad de Ministerios con los que cuenta el Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de tener un «Gobierno mucho más pequeño, mucho más austero y que no gasta en barbaridades».

«En este año gastamos más que en el peor momento de la pandemia.España este año va a tener un Presupuesto más gastón que en los peores años. ¿Por dónde empezamos a recortar? Pues mire, usted coge cómo se sientan los ministros en el Congreso por menor orden de prelación y dice: el de Universidades se puede cerrar mañana porque no tiene la competencia, el de Sanidad se puede cerrar mañana porque no tiene la competencia, el de Igualdad también se puede cerrar mañana y que son 500 millones de euros que no hacen falta para nada y que son puro gasto político», ha sostenido.

Por último, Iván Espinosa de los Monteros ha indicado que «el Estado no nació ayer». «El Estado ya existía antes de que llegaran todos estos prebostes de la izquierda gastan. El Estado era bastante austero, el Estado no tenía estos niveles de déficit y de deuda hace 15 años, es que se ha disparado», ha zanjado.