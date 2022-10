La ex diputada nacional de Vox Macarena Olona ha aplaudido la reflexión del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en su último artículo publicado en La Razón. La también abogada del Estado cree, como el periodista, que «no es momento de fragmentación en la derecha».

La salida de Olona de Vox ha levantado todo tipo de rumores y suposiciones a su alrededor, sobre todo si fundará un nuevo partido tras las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Ella ha dicho que será una «plataforma de pensamiento».

Inda, en su artículo en el periódico del Grupo Planeta, apunta que esa «plataforma» en realidad será un «partido político». «Cuando vas dando mítines por toda España, y con notable éxito por cierto, es obvio que vas a presentarte a las elecciones. Si no, ya estaría de vuelta en la Administración o habría montado un bufete en la milla de oro de Madrid», apunta Inda.

@eduardoinda tiene razón. No es tiempo de fragmentación. Es tiempo de responsabilidad. Para que los españoles hablen, en las próximas elecciones. https://t.co/uqdz111RS0 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 22, 2022

Sin embargo, el director de OKDIARIO avisa a Olona: «Sus intenciones serían loables si no fuera porque se dan de bofetadas con esa Ley Electoral que castiga la división y más en esta España dividida ideológicamente casi al 50%», explica.

Y pone un ejemplo: «Cuando ese bluff que fue Ciudadanos estaba en el candelero había tres partidos en la derecha y cero opciones de tumbar al eje del mal conformado por PSOE, ETA, Podemos y ERC. Ahora, con tan sólo dos, hay un 100% de posibilidades de botar a esta banda que se está cargando España».

En opinión de Eduardo Inda, si Macarena Olona llegase a presentarse a las próximas elecciones generales con un nuevo partido, Pedro Sánchez tendría más posibilidades de repetir cuatro años más en La Moncloa aliándose con sus socios podemitas, separatistas y proetarras.

«Presentarte, querida Maca, sería el regalo que el psycho de La Moncloa está esperando para continuar volando en Falcon. No lo hagas. El futuro está escrito en las estrellas y me da que te guarda importantes sorpresas y no precisamente fuera de la política», finaliza su artículo.