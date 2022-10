El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, quiere que el Pleno declare persona non grata al ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos Pablo Iglesias.

Ortega Smith elevará una proposición al Pleno del próximo martes para que el Ayuntamiento declare a Iglesias persona ‘non grata’ «por las injurias manifestadas contra la Policía Municipal».

El edil se refiere a unas declaraciones que hizo Iglesias en su programa de radio el pasado 28 de septiembre. «Con cinco tías como (la dirigente de Podemos) Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde», ironizaba.

Vox aprovechará la misma proposición para reclamar más medios materiales en la Policía de cara a su seguridad, unido a una mejora de las instalaciones.

Reprobación

Pero no será la única proposición que tendrá a Pablo Iglesias de protagonista. Los grupos municipales de PP y Cs presentarán una iniciativa conjunta para que el Pleno del Ayuntamiento repruebe las declaraciones del ex líder de Podemos y «sus inaceptables insultos al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid».

En la proposición, PP y Cs buscarán que se reitere el «más firme apoyo a este Cuerpo y el agradecimiento por la constante labor de sus agentes en favor de la libertad, la seguridad y la convivencia en la ciudad».

Denuncia a Iglesias

La Policía Municipal, a través de la Unidad de Coordinación Judicial, ya ha presentado denuncia contra Pablo Iglesias para «defender la dignidad» de los y las agentes, anunciaba esta semana la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz.

A una pregunta de Más Madrid sobre los gritos machistas en el colegio mayor Elías Ahúja, condenados por Sanz en la comisión, la delegada calificaba de «barbaridades» las «infames palabras» de Iglesias contra la Policía Municipal ante «la condena firme contra Isa Serra» después de «proferir algunas lindezas» contra policías como ‘mala madre’ o ‘cocainómana’.