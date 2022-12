El PP se desmarca de la moción de censura contra Pedro Sánchez planteada por Vox horas antes tras conocerse los detalles del asalto del Gobierno socialcomunista al Poder Judicial. Fuentes de la dirección de Alberto Núñez Feijóo sostienen que «no vamos a ofrecer a Sánchez una victoria parlamentaria que le fortalezca», porque ello sería «contraproducente».

De este modo, reiteran que «a día de hoy, no hay una mayoría parlamentaria para sacar adelante una censura». «Ojalá saliesen las cuentas», afirman, pues de ser así, no dudan de que presentarían dicha moción ante una situación «insostenible».

Pero los números no dan, insisten tales fuentes, destacando que, en cambio, sí existe «una mayoría social de españoles que están hartos de Sánchez y que lo censurarán en la primera ocasión que tengan en las urnas». No obstante, dichas fuentes apuntan que si algún diputado del PSOE «decide no seguir a Sánchez en esta deriva», el PP exploraría ese nuevo marco «de inmediato».

Entretanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, difundió este viernes una declaración institucional en la que comunicó que su partido iniciaba conversaciones hoy mismo para proponer «un candidato neutral, con experiencia de Gobierno, que no milite en ningún partido político y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas».

El presidente de la tercera fuerza del hemiciclo subrayó, que, sea cual sea el resultado de la moción, «es el deber de toda la oposición presentarla». «Todos los diputados del Congreso deben retratarse ante este nuevo golpe a la Constitución», recalcó Abascal, insistiendo en que el deber de su partido es «dejar constancia nacional e internacional de los verdaderos actos y planes del señor Sánchez y de sus aliados».

«Única manera»

En la misma línea se pronunció la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien en una comparecencia en la sala de prensa del Congreso de los Diputados emplazó directamente a Feijóo como jefe de la oposición a encabezar una moción de censura contra Sánchez, ya que, según enfatizó, es la «única manera» de que el presidente del Gobierno «salga a dar la cara» y su «autogolpe» tenga «repercusión internacional», en lugar de ser «una noticia más dentro de un puente».

Fuentes de la dirección de Ciudadanos aseguran que en estas semanas, en plena tramitación de la derogación del delito de sedición, el partido naranja ha mantenido contactos con el equipo de Feijóo y con el de Abascal para abordar la presentación de una moción de censura. Sin embargo, no hubo consenso.

La propia Arrimadas ya instó al PP a dar este paso el pasado 11 de noviembre. Sin embargo, el presidente de los populares lo descartó en su cara a cara con Sánchez del día 22 en el Senado, manifestando que serán las próximas elecciones municipales del 28 de mayo el momento en el que las urnas censurarán al presidente del Gobierno. «La moción de censura se hará el 28 de mayo, pero no en una urna en el Congreso, sino en miles de urnas en todos los Ayuntamientos de España para empezar a pasar página de la pesadilla que ha vivido España», aseveró Feijóo en la Cámara alta.