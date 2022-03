Nueva brecha en el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la invasión rusa de Ucrania. Podemos no apoyará el aumento de la dotación para el Ministerio de Defensa que prometió anoche Pedro Sánchez. «Es algo secundario», ha asegurado este martes el coportavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández.

«Lo más urgente es blindar los servicios públicos, para dar certezas a los ciudadanos en estos momentos de incertidumbre. La ciudadanía no puede y no debe soportar las consecuencias de esta crisis económica y social derivada de la invasión rusa de Ucrania», ha señalado Fernández. No obstante, el dirigente de la formación morada ha evitado calificar de «error» la decisión de Sánchez.

El dirigente socialista defendió en una entrevista concedida anoche a Al Rojo Vivo de La Sexta incrementar el gasto militar y cumplir con los compromisos con la OTAN, medidas que rechazaba antes de la invasión rusa de Ucrania. «Ahora debemos pararle los pies a Putin porque, si no, no sabemos qué país será el siguiente. Debemos aumentar el presupuesto de Defensa. Cuando llegamos era del 1,25 % del PIB, ahora es de 1,40% del PIB, y nuestro compromiso con la OTAN es llegar al 2% del PIB», afirmó Pedro Sánchez.

Este martes, el coportavoz nacional de Podemos ha defendido que esta medida de Sánchez «no es un prioridad en estos momentos», pero sin llegar a tacharlo de «error». «Lo que sí es una prioridad es desplegar medidas sociales e impositivas que protejan a la ciudadanía en esta crisis. La ciudadanía no puede y no debe soportar las consecuencias de esta crisis económica y social derivada de la invasión rusa a Ucrania», ha defendido Pablo Fernández en una entrevista concedida a La Hora de La 1 de TVE.

«Arrimar el hombro»

Por otro lado, el dirigente podemita ha abogado por bajar los impuestos a la clase media y baja y por subirlos a las eléctricas y las grandes empresas, dado que deben ser «solidarias» en este contexto y «arrimar el hombro».

Pablo Fernández ha señalado que es «vital» que la ciudadanía no soporte los efectos de la crisis, por lo que han sido «muy claros» al proponer un nuevo escudo social, «acabar» con los «obscenos» beneficios caídos del cielo de las eléctricas, desacoplar al gas del sistema de fijación de precios de la energía tras el «visto bueno» de la UE a esta medida y desplegar un cheque de 300 euros a familias para ayudarles a pagar el recibo de la luz y el gas.

«Desde Podemos planteamos como ineludible todas estas medidas de protección porque son de total sentido común», ha indicado. En este sentido ha confiando en que el PSOE, su socio de gobierno en coalición, «lo pueda aceptar» para que se lleven a cabo lo antes posible.