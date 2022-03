Días antes de la primera jornada de la huelga de transportistas que se llevó a cabo este lunes en toda España ya se sabía que no iba a contar con el apoyo de los sindicatos, que están adoptando un perfil bajo en cuanto a protestas por la delicada situación económica que vive el país ante la galopante inflación, nada que ver con la actitud mucho más levantisca que mantuvieron durante el mandato del Gobierno anterior de Mariano Rajoy, en un contexto que no estaba tan marcado por la subida de los carburantes y la luz como el actual. En el caso de los paros del transporte, Comisiones Obreras ya avanzó la semana pasada que «los problemas del sector del transporte de mercancías por carretera no se resuelven con convocatorias de huelga (…) sino con negociación y con la apertura de una mesa de diálogo social».

Asimismo, cargaba contra los «falsos autónomos» que trabajan para una sola empresa y «la competencia desleal» que estos encarnan. En esa misma línea, se pronunció un portavoz de UGT ante las peticiones de comentarios de OKDIARIO. «Esta plataforma de autónomos son subcontratados de grandes empresas y de cargadores y no se les paga bien. Muchos de ellos son falsos autónomos que deberían pedir la relación laboral con estas empresas», aseguró. «Eso perjudica a las arcas de la Seguridad Social, además de crear competencia desleal por parte de muchas de estas empresas que tienen falsos autónomos que no pueden exigir los derechos de un asalariado», añadió.

Aunque admitió que desde UGT entienden las razones de los autónomos por las que protestan ante el aumento del precio del carburante y porque «sus cuentas no les salen», también denunció que también «ellos tienen asalariados a los que no pagan como deben en muchos casos, por debajo del convenio, y aplican convenios que no son de aplicación legal».

En resumen, el mensaje institucional de UGT es que no apoya la huelga de los transportistas «porque no es una huelga que esté pidiendo subidas salariales», que es el objetivo que busca el sindicato. Por tanto, subrayan, «no podemos estar en misa y repicando».

«Es una huelga patronal, no es una huelga sindical. Nosotros no la convocamos», señaló, por su parte, una portavoz de Comisiones Obreras.

Señalan a los autónomos ante un posible desabastecimiento

Comisiones Obreras ya acusó la semana pasada a los autónomos de causar «peligro de desabastecimiento si el Gobierno no aprueba sus peticiones» de cara a la movilización de este lunes.

«Parece que se está convirtiendo en costumbre necesaria convocar un paro o una huelga para hablar con el Ministerio de Transporte sobre los problemas y soluciones del sector a pesar de que se trata de un servicio básico esencial para el mundo civilizado», indicó. Sin embargo, denunció que, al mismo tiempo, «desde las patronales del sector del transporte de mercancías por carretera se rehúsa el diálogo y la negociación, habiendo tenido que presentarse una solicitud de mediación vía conflicto colectivo para que sentaran a la mesa del convenio estatal, y aun así una patronal no acepta ni sentarse», agregó.

Y en su filípica contra el paro de los autónomos, Comisiones Obreras continuó diciendo que «con independencia del respeto y el derecho que tienen a plantear cuantas acciones consideren, ni las patronales del transporte de mercancías por carretera ni las plataformas de autónomos representan a todo el sector, por lo que es necesario diálogo y acuerdos con todos los interlocutores».