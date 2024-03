Muñoz (PP): «Hay tramitaciones urgentes para lograr la impunidad de delincuentes pero no para la ley ELA»

La diputada del Partido Popular y vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha protagonizado un brillante discurso este martes en el Congreso de los Diputados donde ha retratado al PSOE al decir que «hay tramitaciones urgentes para lograr la impunidad de delincuentes pero no para la ley ELA». Al finalizar su emocionante intervención la dirigente política ha sido aplaudida por toda la bancada popular.

Cabe decir que, si bien se estaba produciendo al mismo tiempo una sesión de control al Gobierno en el Senado, ninguno de los 22 miembros del Ejecutivo ha asistido al debate de esta proposición de ley del PP en el Pleno del Congreso, por lo que las exigencias y denuncias de la parlamentaria no han sido escuchadas en ese momento por las altas instancias del Estado.

Durante su discurso la parlamentaria ha explicado que «la vida digna también es un derecho» y se ha preguntado cuántos más tienen que pedir la muerte. Muñoz ha recordado que el coste sociosanitario que tienen que superar estos pacientes oscila entre 50.000 y 70.000 euros anuales para poder vivir, algo que poca gente puede asumir. «Yo quiero recordar hoy aquí que el presupuesto consolidado de nuestro país para 2023 ha sido de 436. 370 millones de euros y el Gobierno de nuestro país ha tenido la desfachatez de decir que no hay dinero para financiar esta ley», ha dicho.

La diputada del PP ha manifestado que ninguna sociedad ética y moralmente avanzada puede ofrecer como única alternativa a estos pacientes la muerte digna. «Cuando tienes que elegir entre eutanasia o arruinar económicamente a tu familia no es una elección, es una pena de muerte», ha señalado.

No obstante, Muñoz ha dicho que sí hay 15 millones de euros para hacer una condonación de deuda en Cataluña «porque unos independentistas arruinaron su comunidad autónoma» y sí hay 51 millones de euros «para 390 asesores sólo en la presidencia del Gobierno». Sobre este hecho la dirigente política ha afeado la posición de la cámara baja y del Gobierno con respecto a la aprobación de la ley ELA para proteger a estos enfermos. «No hay voluntad, no la hay. Hace casi dos años, en esta misma Cámara, se aprobó una toma en consideración de un proyecto de ley muy similar a este que presentó Ciudadanos. ¿Cuántos pacientes han fallecido queriendo vivir porque no la hemos aprobado antes? Pues bien, aquí nos encontramos de nuevo con una toma en consideración de una proposición de ley que trae el Partido Popular. Una ley cuya base, cuyo pilar fundamental son los cuidados enfermeros, que estos pacientes tengan los cuidados necesarios para no tener que elegir entre arruinar a su familia o vivir», ha explicado.

A este respecto Muñoz ha continuado recordando que «a pocos españoles se les puede convencer de que sí hay tramitaciones urgentes para conseguir impunidad para unos delincuentes, pero no hay tramitaciones urgentes para conseguir una ley que va a traer dignidad a tantos miles de españoles». «¿Qué tipo de sociedad y de mundo estamos creando en el que hay más oportunidad política en el egoísmo de la impunidad que en una ley altruista que va a traer dignidad a tantas miles de personas que llevan años y años reclamándolo?», ha dicho.

Por último la diputada ha defendido las propuestas del PP para abordar la atención a los enfermos y sus familias desde el punto de vista de la dependencia y la discapacidad, el consumo, el ámbito sanitario y la coordinación sociosanitaria o la investigación. Para ello proponen la creación de un Centro Nacional de Investigación de la ELA que deberá ponerse en marcha en un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta ley.