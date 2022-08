Monedero se pone fino de cervezas en Benicasim mientras Castellón es arrasada por los incendios

Juan Carlos Monedero se desplazó la semana pasada a Benicasim (Castellón) para participar en un foro de debate en el marco del festival internacional de reggae Rototom Sunsplash. El imputado por presunto blanqueo de capitales participó en el Foro Social del Rototom para abordar la situación internacional con la pandemia de coronavirus, la guerra de Ucrania y la emergencia climática como protagonistas. Luego fue cazado, como se ve en las imágenes a las que ha tenido acceso OKDIARIO, poniéndose fino de cerveza y haciéndose fotos. Mientras él se rodeaba de «gente que quería salvar el mundo» como dijo en Twitter, a sólo 112 kilómetros de ahí Bejís y Torás vivían un auténtico infierno de llamas.

Al mismo tiempo que Monedero daba su pregón sobre emergencia climática, vecinos de Bejís y Torás regresaban a sus casas para observar los alrededores calcinados que ha dejado el incendio. Las llamas han afectado a más de 135 kilómetros y 18.990 hectáreas aunque evoluciona favorablemente. Un auténtica tragedia que a los ‘ecolojetas’ como Monedero al parecer se las trae al pairo. No se tiene noticias de que haya ido a solidarizarse con los afectados.

Ahí habré hecho bueno en la otra vida para tener la suerte de que me inviten a hablar en el @sunsplash_es. Con @rosamariaartal y gente que cree que otro mundo es posible. pic.twitter.com/S9Ic2h5Cn4 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) August 18, 2022

Una emergencia climática que, precisamente, sí se está viviendo en Castellón, donde los incendios han arrasado en los últimos días 20.000 hectáreas. Sin embargo, Monedero optó por no viajar hasta los municipios de Bejís o Torás, a tan sólo 100 kilómetros de Benicasim, para visitar la zona. Prefirió participar en una tertulia y luego pasarse por uno de los escenarios del festival Rototom para ponerse fino de cerveza.

Cómo se aprecia en el vídeo que acompaña a estas líneas, el que fuera dirigente de Podemos no estaba muy preocupado por la crisis climática que le llevó hasta Benicasim para participar en un debate. En las imágenes se le ve de risas, bailando, haciéndose fotos y bebiendo cerveza.

Y, mientras él disfrutaba bebiendo y bailando tras su charla sobre el cambio climático, a tan sólo 100 kilómetros, los vecinos de Bejís regresaban a sus hogares encontrándose con una situación desoladora con todo calcinado a su alrededor.

Sobre el cambio climático también hablaron los vecinos de este municipio arrasado, destacando que puede influir, pero «si los montes hubieran estado limpios, las consecuencias hubieran sido menores». «Esperamos que esto sirva para que los políticos se den cuenta de que no tienen ni idea de montes y que no saben hacer nada, ya que no limpian ni saben hacer cortafuegos», sentenciaba una mujer de Bejís.