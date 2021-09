El Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, ha admitido que «no es exigible una cualificación académica determinada» para ser nombrado asesor de la ministra y, por tanto, no cabe informar sobre sus estudios. Así responde el departamento en una respuesta en el Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En la pregunta se solicitaba información sobre el número de asesores que no disponen de estudios superiores. Los asesores de Trabajo cobran 86.223,73 euros, según reveló el año pasado el propio Ministerio en una respuesta por escrito al Congreso de los Diputados.

Ahora, en su respuesta por Transparencia, el departamento de Díaz informa de que cuenta con siete asesores, pero no revela la información sobre sus estudios porque, reconoce, el currículum no es requisito para ser elegido. El departamento alega que se trata de «personal que presta servicios de especial confianza» y por tanto, no se mira su formación.

Currículum ‘fake’

Como reveló este periódico, la propia ministra impone el silencio sobre su trayectoria académica. Díaz se vio obligada a modificar su currículum borrando tres másters fake de los que presumía -en Recursos Humanos , Relaciones Laborales y Urbanismo, respectivamente- y sustituyéndolos por tres «cursos superiores y de posgrado». Esos másters falsos figuraban en la página web de La Moncloa y fueron eliminados tras una pregunta de OKDIARIO a través del Portal de Transparencia en la que se requerían aclaraciones sobre dichas titulaciones. Se da la circunstancia de que la modificación se produjo el mismo día en que se agotaba el plazo en que su Ministerio debía responder la pregunta de este diario.

Pero, además, Díaz también falseó sus fichas en el Congreso durante dos legislaturas. En concreto, se atribuyó estos másters fake en las XI y XII legislaturas del Congreso, comprendidas entre los años 2016 y 2019. Es decir, desde que aterrizó en la Cámara baja tras las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y hasta mayo de 2019, dijo poseer tres másters que no eran tales.

Paradójicamente, como también reveló este periódico, la vicepresidenta tercera apoyó una iniciativa parlamentaria del PSOE que permitirá perseguir a los diputados que mintiesen en su currículum.

La ministra ha impuesto además la opacidad en relación a los «cursos superiores y de postgrado» que dijo tener, y también la «formación complementaria» que figura en sus fichas oficiales. Se trata de otras cuatro titulaciones -«Seguridad Social, contratación laboral, administración y poder político y sobre género»- que destaca en sus currículums de la web de La Moncloa, del Ministerio de Trabajo y del propio Portal de Transparencia del Gobierno. En respuesta a través de Transparencia, Díaz rechazó aportar información a este periódico sobre esas titulaciones -dónde y en qué año las cursó- y consideró que la pregunta era «abusiva».