Milei mantiene el pulso a Sánchez: «Iré a España, veremos si lo impide su gran complejo de inferioridad»

Ni un paso atrás en la escalada dialéctica entre Pedro Sánchez y Javier Milei que ha provocado una crisis diplomática sin precedentes entre España y Argentina. El presidente argentino, ajeno a la ofensiva desplegada por Moncloa, asegura que volverá a España el 21 de junio para ser «galardonado por los liberales españoles». Y ha retado a Sánchez: «Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona». Para más inri, su mensaje en la red social X (antes Twitter) lo ha ilustrado con una foto de Pedro Sánchez y su esposa.

El conflicto diplomático comenzó cuando el ministro sanchista Óscar Puente insultó a Milei afirmando que se drogaba con «sustancias». Y, tras no obtener una disculpa oficial por parte de Moncloa, que no desautorizó a Puente, el presidente argentino llegó a Madrid el pasado fin de semana para participar en la convención organizada por Vox. Poco antes, el viernes, la ministra socialista Diana Morant se refirió a Milei con el calificativo de «fascista». Y el domingo, desde la tribuna de la convención de Vox, el presidente de Argentina se despachó contra Sánchez y citó las investigaciones judiciales por corrupción de las que está siendo objeto su esposa, Begoña Gómez.

Milei usó el término «corrupta» y Pedro Sánchez lo ha considerado un ataque a la «democracia» y a la «soberanía» de España. Exige una disculpa a Milei que éste ya ha dicho que no está dispuesto a dar, con el argumento de que el primer atacado fue él. Mientras, lejos de apaciguar el fuego, el Gobierno de Sánchez aporta más combustible y amenaza con más «medidas» diplomáticas contra Argentina.

Este martes por la tarde, Milei ha dejado claro que va a mantener el pulso: vendrá a Madrid el 21 de junio para recibir, «en persona», el premio que le otorga el Instituto Juan de Mariana. Lo ha anunciado por X (Twitter), retando a Sánchez a ver si es capaz de impedirle su entrada en España. «Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona», ha dejado escrito este lunes por la tarde Javier Milei.

VEREMOS HASTA DÓNDE LE LLEGA EL TOTALITARISMO EN SANGRE…

Aviso, yo viajaré a recibir el Premio Juan de Mariana… veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona…

VLLC…!!!https://t.co/DehCBPi9l6 — Javier Milei (@JMilei) May 21, 2024

El tono de Milei deja claro que, lejos de plegar velas para reducir la tensión, está dispuesto a mantenerle el pulso a Sánchez. Éste, por su parte, insiste en la tensión diplomática con la vista puesta en las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

El PSOE y sus socios comunistas han encontrado en Milei un activo de campaña con el que buscar réditos. Lo ha advertido el PP, que al final se ha convertido en la diana de todos quienes están a su izquierda y a su derecha: Vox y la coalición socialcomunista coinciden contra Feijóo a cuenta de la crisis diplomática, porque desde ambos espacios acusan a los populares de lo mismo, de tibieza. Vox, por no ponerse del lado de Milei y de censurar los ataques lanzados en origen contra el presidente argentino desde la coalición del Gobierno de Sánchez; y PSOE y sus socios cargan contra el PP porque consideran que no ha censurado suficientemente a Milei. Los populares insisten en que, en este rifirrafe diplomático, no comparten ni los modos de Sánchez y sus ministros, ni los de Milei.