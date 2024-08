Los mejores memes del regreso de Puigdemont a España: del placaje de Carvajal a ‘La casa de papel’

El ex president de la Generalitat catalana Carles Puigdemont ha regresado a España después de 7 años huido. El propio ex president catalán anunció su regreso para asistir a la investidura del socialista Salvador Illa. «Yo debo estar presente y quiero estar presente. Por eso he emprendido el viaje de retorno desde el exilio», afirmó Puigdemont este miércoles, a través de sus redes sociales. El dirigente separatista considera que su detención sería «arbitraria e ilegal».

Ante este regreso, los usuarios de las redes sociales no han dudado en ponerse manos a la obra para confeccionar memes sobre la llegada del independentista. Desde caretas con la cara de Puigdemont que recuerdan a la aclamada serie La casa de papel, hasta montajes de vídeo en los que aparece el lateral del Real Madrid, Dani Carvajal, realizándole un placaje al político.

Memes sobre la llegada de Puigdemont

El primero de los memes hace referencia a una posible entrada de Carles Puigdemont al Parlament catalán con un clip sacado de un programa de televisión de Telecinco, donde los tertulianos están conversando cuando de la nada aparece la cantante La Húngara para realizar una actuación sorpresa.

Puigdemont entrando en el Parlament mañana pic.twitter.com/CDYRDpoHT2 — Iván Fdez (@ifcasado) August 7, 2024

Otro meme tiene que ver con los simpatizantes del ex president portando unas máscaras con su cara al más puro estilo de La casa de papel. La publicación muestra a una colaboradora del programa televisivo entrando al plató mientras camina entre una multitud que porta caretas con su rostro. Asimismo, la frase que aparece es la siguiente: «Puigdemont entrando al Parlament».

Es que Puigdemont llegando al Parlament feels like: pic.twitter.com/59Xo3x4Ece https://t.co/vyXB6DF84O — Fernando Alcázar (@feralcazar_) August 8, 2024

El plan secreto de Puigdemont para entrar en el ⁦@parlamentcat⁩ . pic.twitter.com/AAYXwN9B6s — Jordi Cañas (@jordi_canyas) August 7, 2024

🔴#ULTIMAHORA Un alt càrrec de Junts ha comprat 10000 caretes de Dalí Dijous, tots els polítics de Junts i milers de militants aniran disfrassats per confondre als mossos de qui es Puigdemont pic.twitter.com/kAX3qExAnz — Ellery (@Marc20F) August 6, 2024

Los siguientes memes hacen hincapié en la repentina desaparición de Carles Puigdemont que ha tenido lugar después de su discurso, ya que el político parece haberse desvanecido mágicamente. Incluso ha habido internautas quienes se han aventurado, de forma cómica, a intentar averiguar quienes son los agentes que estaban realizando el seguimiento del político.

puigdemont ha hecho el meme de sailor moon pic.twitter.com/dSfpPVugvw — alex / n3 seccolata fan (@transecco) August 8, 2024

Ya sé por qué Puigdemont no ha sido detenido en la frontera por la policía. Ha usado esto. pic.twitter.com/th5SWI3F7g — Dios (@diostuitero) August 8, 2024

Se filtra la identidad de los agentes encargados del seguimiento y detención de Puigdemont. pic.twitter.com/lQxP6R99PQ — Dios (@diostuitero) August 8, 2024

“Siempre recordarán este día como el día que casi atrapan a Carles Puigdemont” https://t.co/UiWvRVnt8m pic.twitter.com/IRNECm1Alu — Larry Walters  (@LarryWalters_) August 8, 2024

De igual manera, los internautas no han dejado escapar la ocasión de poder publicar memes sobre la posible detención de Puigdemont. En estas imágenes el futbolista Daniel Carvajal le hace un placaje al político huido cuando atraviesa la frontera con Francia. También ha aparecido la figura de la Reina a la que los usuarios de X han convertido en una inspectora.

¿Cómo que no sabéis dónde está Puigdemont? ¿A que voy yo y lo encuentro? pic.twitter.com/EzQ8ascht2 — Mario Boss (@_mario_boss) August 8, 2024