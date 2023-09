Marlaska busca la fórmula para sacar a De los Cobos de la Comandancia de Madrid sin ascenderle a general

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ya busca fórmulas para reparar el desaguisado que ha provocado en la Guardia Civil las dos sentencias del Tribunal Supremo favorables al coronel Diego Pérez de los Cobos. La que le obligaba a devolverle el mando de la Comandancia de Madrid y la que anulaba el proceso de ascenso en el que el coronel fue vetado. Marlaska, junto a su equipo, trata de hacer encaje de bolillos para repetir ese proceso de ascenso a general sin beneficiar a De los Cobos, mientras busca la manera de sacarle de la Comandancia sin hacer mucho ruido ni arriesgarse a un nuevo pleito. Y ya tiene algunas propuestas.

A Marlaska se le acumulan los incendios en la Guardia Civil. Al profundo malestar provocado en el seno del Consejo de la Guardia Civil, que los agentes han abandonado en bloque como protesta por el ninguneo del Ministerio, se une la indignación que ha provocado en el cuerpo la sentencia del Tribunal Supremo que considera que Marlaska incurrió en «arbitrariedades» y manipuló el sistema de ascensos para castigar al coronel Diego Pérez de los Cobos.

La sentencia ha provocado un terremoto en la cúpula de la Guardia Civil, porque la situación afecta de lleno a tres generales de Brigada: Francisco Javier Sánchez Gil, Arturo Prieto Bozec y Antonio José Rodríguez Medel Nieto. Son los responsables de Servicios Técnicos, Enseñanza y la jefatura de la Zona de Valencia, tres puestos muy importantes en la operativa de la Guardia Civil. Ahora, con la sentencia, los tres vuelven a ser coroneles. Pero por poco tiempo, si prospera el plan que tiene Marlaska tal y como ha sabido OKDIARIO de fuentes solventes.

Sin ascenso a general

El titular de Interior apuesta por volver a repetir, paso por paso, el procedimiento de ascenso que se realizó en aquel 2021. Pero hacerlo respetando escrupulosamente el camino pautado por la sentencia del Supremo. Prescindiendo de informes fantasma de la Dirección General de la Guardia Civil y elaborando los argumentos base por los que los tres elegidos son los mejores aspirantes posibles para el puesto que ocupan. De hecho, los tres lo tendrán más fácil, explican fuentes de la Guardia Civil, ya que los tres candidatos ya tienen experiencia en los campos que ahora quedan vacantes y a los que aspiran a volver de forma oficial. Es decir, que nada cambie.

Fuentes de la Guardia Civil entienden, además, que la sentencia del Supremo «no obliga a ascender a De los Cobos, ni mucho menos». No se extrae esa conclusión del texto. Ni tampoco era esa, dicen, la intención del coronel. Simplemente, poner de manifiesto que las cosas no se hicieron bien entonces como muestra de inquina hacia él. Por esa parte, misión cumplida: la sentencia explica al detalle que se produjeron cambios de fórmula, manipulación de procedimientos, «desviación de poderes» y altas dosis de «arbitrariedad» en un proceso administrativo que, si no puede ser considerado como prevaricación, no anda lejos de ello.

«Patada hacia arriba»

Por todo ello, asumen las fuentes de Interior consultadas por OKDIARIO, al ministro no le preocupa especialmente el rapapolvo del Supremo, ya que no le obliga a pasar por el trámite de ascender a general a De los Cobos. Sin embargo, sí le complica las cosas en la verdadera batalla de fondo de Marlaska, sacar a De los Cobos de la Comandancia de Madrid. Y hacerlo sin arriesgarse a que, de nuevo, la justicia tumbe su jugada.

No es tarea sencilla. Los reveses judiciales encajados por Interior en el caso De los Cobos han provocado que cualquier movimiento contra el coronel pueda entenderse como una venganza o una muestra de inquina. Por tanto, en la Guardia Civil descartan que, si se da la salida de De los Cobos de la Comandancia, el nuevo destino que le dé el Ministerio de Marlaska sea de menor entidad que el actual. O al menos, que no pueda entenderse como tal, como ocurrió con el destino que le dio Interior tras purgarle en 2020: la Intervención Central de Armas y Explosivos, un puesto eminentemente burocrático para un hombre de acción bregado en la lucha antiterrorista.

La opción que se baraja en Interior si Marlaska decide pulsar el botón de la purga encubierta, podría calificarse de patada hacia arriba. Un puesto en el que no haga falta un general -evitando así su ascenso- y que tenga suficiente entidad como para no verse como una degradación en comparación con la jefatura de la comandancia.

Inquina a De los Cobos

Por otra parte, tal y como recuerda el Supremo, Marlaska fue quien propuso ante el Consejo de Ministros los nombres de los generales de la Guardia Civil que debían ascender en detrimento del coronel Pérez de los Cobos. Y lo hizo asumiendo una tarea que no le era propia, ya que debió ser el Ministerio de Defensa quien realizase la propuesta, y no sólo como mera correa de distribución hacia el Gobierno de lo que Marlaska había decidido unos días más tarde de cesar a De los Cobos.

Una de las situaciones que describe el Supremo en el trato que el departamento de Marlaska le dio a De los Cobos tiene que ver con el «cambio de fórmula» que se aplicó en las evaluaciones. Lo sintetiza a la perfección la sentencia: «Antes, el ascenso era a propuesta de la Ministra de

Defensa, oído el Ministro del Interior, y en el caso de autos es a propuesta de la Ministra de Defensa, según la trasladada por el Ministro del Interior, fórmula que altera la asunción de responsabilidades».

Es decir, Marlaska asumió personalmente la propuesta de los tres nombres que iba a presentar ante el Consejo de Ministros. Una lista de la que se había borrado al que ocupaba el número 1 de la promoción, que no era otro que Diego Pérez de los Cobos.