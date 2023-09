La jugada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, va a pagarla la Guardia Civil. Los movimientos para vetar el ascenso a general del coronel Diego Pérez de los Cobos, que acaba de tumbar el Tribunal Supremo, van a provocar una reacción en cadena en el cuerpo que afectará a su operatividad. La nueva sentencia obliga a deshacer tres ascensos a general, por lo que la Guardia Civil perderá de un plumazo la dirección de tres puestos clave: los Servicios Técnicos, Enseñanza y la jefatura de la Zona de Valencia.

Han hecho falta tres años para revertir todo lo que Interior le ha arrebatado a Diego Pérez de los Cobos. En 2020 fue purgado como jefe de la comandancia de Madrid tras negarse a informar de una investigación encargada por un juzgado para esclarecer si el Gobierno fue responsable de permitir las marchas del 8M de ese año, en plena expansión de contagios. Aquella destitución fue seguida de otros movimientos: De los Cobos fue enviado a un puesto de menor responsabilidad para su hoja de servicios, y con ello también vio alejarse su aspiración de ascender a general. Años más tarde, Interior jugó la baza del ascenso para tratar de convencer al general de que renunciase a su voluntad de volver a su puesto. Fue en vano.

Después de que el Tribunal Supremo fallase el pasado mes de marzo a favor de devolverle el puesto a De los Cobos, la última batalla judicial para el coronel era la del ascenso, negado sistemáticamente por Grande-Marlaska al no proponerle ante el Consejo de Ministros para acceder al generalato. Todo a pesar de ocupar los primeros puestos de salida de las evaluaciones que realiza el Consejo Superior de la Guardia Civil.

Pero esa decisión del Supremo no sólo afecta a De los Cobos, sino a otros tres generales. El fallo obliga a Interior a deshacer los ascensos a general de brigada concedidos en 2021 -el primero de los años en los que Interior se saltó a De los Cobos. Los afectados son los generales Francisco Javier Sánchez Gil, Arturo Prieto Bozec y Antonio José Rodríguez Medel Nieto.

Los tres, a partir de la ejecución de la sentencia, dejarán de ser generales. Y con ello, según las normas internas de funcionamiento de la Guardia Civil, no podrán continuar al frente de los cargos que ostentaban hasta este momento. Y no son puestos irrelevantes, ni mucho menos.

Los tres generales

El general Francisco Javier Sánchez Gil asumió el pasado mes de marzo la Jefatura de Servicios Técnicos. Según la normativa, debe estar a cargo de un «oficial general», por lo que el actual jefe deja de cumplir ese requisito cuando se oficialice la anulación de su ascenso. Esta división se ocupa de la «gestión, control y mantenimiento operativo de los equipos y sistemas informáticos, de telecomunicaciones y equipos especiales asignados a la Guardia Civil».

En el caso del general Antonio José Rodríguez Medel Nieto su degradación a coronel por cumplimiento de la sentencia del Supremo supondrá dejar vacante la Jefatura de Enseñanza. También se exige que quien esté al frente sea un oficial general. A esta división «le corresponde la organización y gestión de la selección y capacitación del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, así como del desarrollo de las actividades técnico-docentes de formación, perfeccionamiento y especialización de dicho personal».

Por último, Arturo Prieto Bozec, el tercer general que por la jugada de Marlaska se quedará sin su ascenso, es actualmente el jefe de la Zona de Valencia de la Guardia Civil. El hombre del que dependen todos los agentes de la 6a Zona de la Comunidad Valenciana.

Los tres nombramientos, como puede comprobarse en las correspondientes anotaciones en el BOE adjuntas más arriba, están firmadas directamente por Fernando Grande-Marlaska.

«Es un roto de consideraciones que Interior deberá resolver cuanto antes, porque si no esos tres departamentos se quedan poco menos que a la deriva. Y son importantes para el funcionamiento interno del cuerpo», valoran a OKDIARIO fuentes de la Guardia Civil. Un «roto» que no se hubiese producido de no maniobrar Interior para apartar al número 1 de la lista, De los Cobos, del ascenso.