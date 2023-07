Marlaska recrudece su venganza contra De los Cobos: volverá a destituirle e impedirá su ascenso a general

La alegría va a durar poco en el entorno del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y lo saben. Su restitución al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, de la que fue apartado por una decisión «ilegal» del Ministerio del Interior en 2020 tras negarse De los Cobos a informar al Gobierno de las investigaciones sobre el 8M de la pandemia, va a ser temporal. El entorno del coronel De los Cobos ya espera una nueva purga inminente: el ministro, Fernando Grande-Marlaska, ya ha consultado si puede hacerlo en funciones y la respuesta ha sido afirmativa. Afectará a su posible ascenso.

La decisión de Interior de restituir en el puesto a Pérez de los Cobos es un duro varapalo para el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que es la constatación de lo que señalaba la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado marzo le daba la razón: lo que hizo Marlaska al destituirle fue «ilegal».

«No podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban», explicaba la sentencia que le rehabilitaba al frente de la Comandancia y que fue respaldada por el Supremo.

La vuelta de De los Cobos a la jefatura de la Comandancia de Madrid ha sido recibida con júbilo comedido entre los mandos de la Guardia Civil. Pero incluso allí, en la Dirección General, se sabe que no es una victoria completa y que corre peligro de revertirse. Lo mismo que piensan, pero con más certezas que dudas, en el entorno del coronel.

Otra purga

Según ha sabido OKDIARIO, Interior ha podido confirmar en las últimas semanas, por parte de la Abogacía del Estado, algo que ya intuía: que pese a estar el Gobierno en funciones, tras el cese de Marlaska como ministro el pasado 24 de julio, De los Cobos volverá a ser destituido. Casi con toda probabilidad, explican desde su entorno.

La jurisprudencia y el marco normativo que rodea a los gobiernos en funciones les inhabilita para tomar muchas decisiones. Y entre ellas, el nombramiento y cese de altos cargos de la Administración. Una forma de evitar que un gobierno saliente premie a sus amigos y castigue a sus enemigos.

Sin embargo, pese a que el puesto de jefe de Comandancia de Madrid puede ser considerado un alto cargo dentro de la Guardia Civil, su nombramiento no va al Consejo de Ministros. Lo ejecuta directamente Interior, a través de firma del Secretario de Estado de Seguridad y a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil. Por tanto, Marlaska está legalmente habilitado para volver a purgar a De los Cobos. Y en el entorno del guardia civil no tienen duda de que así va a ocurrir. Lo que no saben es cuándo.

Esa segunda venganza contra De los Cobos tiene además otra vertiente: puede terminar con la carrera del coronel. Si un coronel cumple los 61 años sin ascender al generalato, pasa automáticamente a la reserva. A su retiro. La gran esperanza de su entorno pasaba por que un nuevo Gobierno le levantase el veto al ascenso que le ha impuesto este Ejecutivo a De los Cobos y valorase su puntuación para el ascenso. Una puntuación que, año tras año, se sitúa entre los primeros puestos de las evaluaciones. Pero con una posible renovación del Gobierno de Sánchez, o con un bloqueo y nuevas elecciones, la situación se complica aún más. El tiempo corre en contra del coronel, pese a que en 2024 se esperan 6 vacantes entre los generales de Brigada.

Carta ‘desaparecida’

El fallo definitivo se conoció ya a finales de marzo, y a los pocos días Marlaska insistió en los motivos de la destitución por «pérdida de confianza». Pero Interior no se dio por enterado del fallo hasta el pasado mes de junio. Una carta enviada en mayo por el juzgado Central de la Audiencia Nacional, exigiendo a Interior la devolución del puesto a De los Cobos, se «perdió». Pese a que iba certificada.

De los Cobos entendió que se trataba de una nueva jugarreta de Interior para evitar tener que restituirle en plena campaña electoral, tal y como informó OKDIARIO. Su equipo legal pidió amparo a la Audiencia Nacional ante esta maniobra, recordando que los plazos pueden empezar a contar desde el envío -y no desde la recepción- del fallo a las partes. Y sobre todo, que le devolviesen cuanto antes su puesto.

De los Cobos le reclamó a Interior, a través de una carta, que «se acuerde a la mayor brevedad llevar a punto y debido efecto lo ordenado por sentencia firme, evitando así que se produzca una mayor lesión en el derecho de este coronel, disponiéndose lo oportuno para ser restituido en su puesto y funciones sin mayor dilación». Pero la dilación se mantuvo hasta este pasado jueves 27 de julio, días después de las elecciones generales y ya fuera del ruido de campaña, cuando Interior firmó su vuelta. Se lo comunicó al día siguiente. Pero ahora De los Cobos y su entorno ya esperan conocer cuándo Marlaska dará su siguiente estocada.