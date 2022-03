«Lo que tiene que hacer Alberto Núñez Feijóo es un proyecto que encarne nuestra idea de España y nuestra estrategia de futuro. No un programa electoral, sino una visión de España a muy largo plazo”. Es la petición de “visión” y “estrategia” que José Manuel García-Margallo hace al nuevo presidente del Partido Popular. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, va más allá y afirma que esa “visión estratégica” de España “habría que compatirla con el resto de los partidos constitucionalistas”. Margallo sugiere, así, que, de ganar las elecciones, Feijóo ofrezca un gran pacto nacional para superar la crisis.

El exministro de Asuntos Exteriores es muy claro: vamos a vivir tiempos muy duros y cita expresamente los Pactos de la Moncloa como referencia. “El gobierno que venga, espero que el nuestro o este si continúa (Dios no lo quiera), va a tener que hacer un ajuste como no hemos conocido nunca. Y créame que no es una hipérbole”, señal con gravedad. Y añade: “Y todo esto o lo acordamos entre todos o esto va a ir muy mal”. Previamente, en la entrevista, ha apuntado que la situación actual le recuerda a la gran crisis del petróleo de 1973 por la guerra del Yom Kippur, que España encauzó (tras la muerte de Franco y el inicio de la Transición) con los Pactos de la Moncloa promovidos por Adolfo Suárez.

Es la tarea que tiene por delante, según Margallo, el próximo presidente del PP. Feijóo se convirtió anoche, con 36.781 votos y un 99.63% de los sufragios válidos de los militantes, en el candidato a la presidencia nacional del Partido Popular más votado de la historia de esta formación. Una tarea ingente a la vista del panorama interno y de política exterior que dibuja un Pedro Sánchez desnortado e ignorado en política exterior y acosado en la calle por la España real, y arruinada, de transportistas, agricultores o ganaderos. “Lo primero que tenemos que hacer es ganar las elecciones”, recuerda Margallo con sentido común y pisando el suelo. Hace bien Margallo porque Pedro Sánchez ha mostrado sin duda una gran baraka marroquí. “Resiliencia” lo llamó el presidente en aquel libro por encargo que le escribieron para mayor gloria suya. Como el documental de Netflix que se ha montado en palacio… mientras España no puede pagar la luz ni llegar a final de mes.

Margallo coincide con Ayuso

José Manuel García-Margallo está de acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, en una entrevista a Eduardo Inda, director de OKDIARIO, afirmó: “Feijóo ha dado paz al partido”. Margallo afirma lo mismo: “Yo creo que ha dado paz. Que llegue con la unanimidad de todos los barones es muy bueno”. Dice sentirse “ilusionado” y “esperanzado” con Feijóo y añade con humor que “pese al aquelarre que hemos montado”, en referencia a la crisis que ha llevado al final de Pablo Casado y Teodoro García Egea.

“Estoy convencido de que entramos en una etapa nueva”, señala. Y describe así lo ocurrido en la etapa que se cierra: “Aquí lo que ha pasado en el fondo en los últimos años es que se había abierto una guerra entre la dirección nacional y las direcciones territoriales, que no ha favorecido la buena marcha del partido”. Margallo amplia el foco. La persecución de Casado y Egea a la presidenta Ayuso no ha sido algo aislado, aunque sí lo más llamativo. Formaba parte de una manera de tratar desde Génova a dirigentes regionales y provinciales del PP.

Margallo describe así, también, la etapa de Casado. Atentos: “En la etapa anterior, que todos saludamos con enorme ilusión, se cometió un error. Lo normal es que un partido tenga juventudes. Lo normal es que unas juventudes tengan un partido. Y eso es lo que ha ocurrido en esta etapa. Yo espero que volvamos a la normalidad. O sea, un partido con juventudes, pero que sea el partido quien lo dirija”. Más claro agua.

¿Volverá con Feijóo?

Perfil junior, perfil senior… que se dice ahora. Margallo nos lo ha dejado fácil. Feijóo va a buscar perfiles experimentados en cada materia de gobierno. Ya se vio, por ejemplo, hace pocos días en el Congreso, a Elvira Rodríguez enfrentarse a Nadia Calviño.

“¿Usted está dispuesto a volver? ¿Le ha llamado Feijóo?”, le preguntamos. Y contesta: “Yo todos los días me miro al espejo, sé que voy a cumplir 78 años y él tiene que hacer un equipo como él quiera. Yo le ayudaré todo lo que pueda, pero dudo que mi papel sea ese. Yo estoy seguro de que él va a contar con el apoyo incondicional de todos nosotros en el papel que nos toque jugar”. Hace poco, una importante dirigente popular comentaba a este periodista: “No conozco a nadie que haya sido ministro, que no lo haya negado antes”. No se refería a Margallo, ni al PP, pero la máxima valdría para cualquiera.

La entrevista con José Manuel García-Margallo tiene lugar horas después del clásico en el Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona. Quizá la única cuestión que haría perder la flema diplomática del señor Margallo. “De otros temas no hablamos hoy, ¿verdad?”, le provocamos recordando -sin citar- el 0 a 4. “Le emplazo a usted -nos contesta- a hablar después del Chelsea”. Tomamos nota. Para entonces, Feijóo ya será presidente del PP. Y Margallo jugará -o no- “donde nos toque jugar”.