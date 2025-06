Manifestación del 8J en directo: miles de personas marchan en Madrid contra Pedro Sánchez

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una manifestación este domingo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Es al conjunto de los españoles al que le toca tomar la palabra», aseguró el pasado 29 de mayo en una declaración institucional realizada desde la sede de la formación en la madrileña calle de Génova. «A la espera de las urnas, llenemos las calles», manifestó.

«A España no puede definirla este Gobierno», subrayó el dirigente popular. Además, apostilló que «un país de personas honradas no se merece gobernantes deshonestos». «Cada vez somos más los que creemos que esta nación nos corresponde a todos y no a una casta de irresponsables», incidió.

Sigue en directo la última hora de la manifestación convocada por el PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Horario de la manifestación contra Pedro Sánchez

La concentración tendrá lugar en la Plaza de España de Madrid, a partir de las 11:00 horas. Se prevé que el acto concluya sobre las 12:30 horas, tras los discursos de los principales líderes del partido.

Participarán en el acto figuras destacadas del PP como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, y los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, junto al propio Feijóo.

El Ayuntamiento de Madrid ha comunicado cortes de tráfico previstos entre las 09:30 y las 15:00 horas, afectando especialmente la zona centro y los alrededores de Plaza de España. Se recomienda el uso de transporte público, que será reforzado durante la jornada, y evitar el uso del vehículo privado.

Recorrido de la manifestación del PP en Madrid

La manifestación convocada por el Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá lugar en Plaza España y no está previsto que tenga ningún recorrido, por lo que los cortes de tráfico que se esperan en Madrid con motivo de ésta protesta serán mínimos.

Están previstas incidencias en la circulación entre las 10.00 y las 12.30 horas en puntos como la Plaza de Cibeles y el Paseo del Prado. Por ello, se recomienda evitar el uso del vehículo privado y optar por el transporte público, especialmente durante la mañana.

¿Quién estará en la manifestación?

La concentración contará con una amplia representación del Partido Popular. Además de Alberto Núñez Feijóo, han confirmado su asistencia los presidentes autonómicos Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras y María José Sáenz de Buruaga, así como los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha animado públicamente a los ciudadanos a sumarse a la convocatoria.