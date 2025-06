Gritos de «¡Sánchez dimisión!» y «¡Viva la libertad!» en la manifestación contra la «mafia» del Gobierno

Decenas de miles de personas (100.000 según el PP y 50.000 según la Delegación del Gobierno) se han manifestado en la plaza de España de Madrid en defensa de la democracia y contra la «mafia» de Pedro Sánchez. Convocados por el Partido Popular, pero sin simbología del gran partido del centroderecha, los asistentes han portado banderas de España y han clamado contra el líder socialista con gritos de «¡Sánchez dimisión!».

El encargado de abrir el acto ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha asegurado que «el Palacio de la Moncloa es el centro de negocio de la familia Sánchez». «¿Por qué decimos que son mafia? Porque en ese edificio de ahí, en la Torre de Madrid, Jésica tenía su nido de amor con Ábalos pagado por todos vosotros (…) Queremos desalojar a la mafia lo antes posible y recuperar nuestra democracia y nuestro Estado de derecho», ha defendido.

«No vienen tiempos fáciles, no vienen tiempos sencillos. La mafia, cuanto más acorralada, más peligrosa. Cuanto más pequeña, más daño va a querer hacer. Cuanto más cerca del final se vea, más va a querer hacernos sufrir. Depende de nosotros, lo hicimos en la transición, cuando se trajo la democracia y lo vamos a hacer ahora, cuando toca fortalecer la democracia (…) os pido que demos lo mejor de nosotros mismos. No sabemos cuándo serán las elecciones, lo que sí sabemos es que si hacemos lo que depende de nosotros, Pedro Sánchez abandonará La Moncloa y ese es el objetivo que todos debemos marcarnos», ha concluido.

Después ha sido el turno de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido recibida a gritos de ¡Tú sí que vales!, por los allí presentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez «normaliza el crimen y criminaliza la vida normal». «Lo último que le faltaba a España es un Gobierno corrupto, capaz de fabricar corrupción para tapar más corrupción. Eso se llama mafia», ha criticado en la manifestación convocada por el Partido Popular bajo el lema Mafia o democracia, contra el Ejecutivo socialista. Ayuso ha sido recibida al grito de «¡Tú sí que vales!».

Ayuso ha relatado «operaciones de Estado cutres, tramas contra empresarios, contra jueces, contra quienes destapan la corrupción del Gobierno, afines colocados en las instituciones». La dirigente madrileña ha advertido que «las dictaduras entran a sorbos, poquito a poco, de manera aparentemente inofensiva» y ha señalado el empeño de que «jueces o periodistas tengan miedo a ejercer sus responsabilidades».

El punto y final a esta manifestación lo ha puesto Alberto Núñez Feijóo, que ha advertido que «los derechos de los españoles están en juego» y ha llamado a «defender la democracia». Interrumpido en numerosas ocasiones con gritos de «¡Presidente!», Feijóo ha advertido que «este Gobierno lo ha manchado todo, las instituciones, la separación de poderes, la libertad de expresión, la convivencia».

«Lo ha llenado todo de corrupción, cloacas y mentiras, ¿Esperaban que callásemos? No, España no se calla. ¿Cómo va a callar España ante este dislate y esta decadencia? España no es un cortijo. Los españoles no somos sus siervos, España es un país limpio y decente, con gente honesta y los españoles somos una sociedad viva, valiente y comprometida. Lo decimos alto y claro». «España responderá y yo estaré a la altura de este gran país», ha resuelto.

Por este motivo, el líder de los populares ha exigido el adelanto electoral. «Señor Sánchez, deje de esconderse y huir. España ya sabe quién es usted y los suyos, sabe lo que han hecho, y por eso le digo, ríndase a la democracia, convoque elecciones, las queremos ya. Nadie le votó para hacer esto, ni los suyos», ha clamado Feijóo, que ha instado a Sánchez a «preguntarle a los españoles si quieren un gobierno de Koldos, Leires y Jésicas o de gente honrada y decente». «España está preparada y yo estoy listo, sólo falta que usted encuentre el coraje de poner las urnas y preguntarle a los españoles», ha añadido Feijóo, que ha señalado que «no vale con ganar» a Sánchez porque «aunque pierda intentará seguir».

Gritos de dimisión

Desde una hora antes del inicio del acto convocado bajo el lema «Mafia o Democracia» ya había gente en el recinto, equipados con sombreros, gorras y multitud de banderas de España y bailando al ritmo del Venezia de Hombres G, para seguir una concentración que los organizadores esperan que sea multitudinaria. Unas predicciones que poco antes del inicio del acto ya parecían cumplirse: la Gran Vía, la calle Princesa y zonas aledañas como la Cuesta de San Vicente también se encontraban desbordadas.

Los miles de asistentes portaban pancartas con lemas como Democracia sí, mafia no; Ni mafia ni sanchocracia, queremos democracia, Unidos por una España mejor o Que te vote Gepetto, entre otros. La de este domingo ha sido la sexta manifestación que convoca el PP desde que Feijóo llegó a la Presidencia del PP, en abril de 2022, todas ellas contra la amnistía y en defensa de la igualdad de los españoles.

Esas movilizaciones sí que contaron con el respaldo de Vox, si bien los de Santiago Abascal se han desmarcado en esta ocasión y han mandado a ningún representante por entender que es un acto «partidista». Sí han participado los barones del PP y el expresidente José María Aznar.