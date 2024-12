«No se puede descartar nada». Con estas palabras, Juan Lobato ha mostrado su intención de continuar vinculado con el PSOE madrileño y no rechaza rivalizar con Óscar López -elegido nuevo líder de los socialistas en la capital tras la falta de otros candidatos- de cara a unos futuros comicios. «Mi compromiso es muy claro y asumo mis responsabilidades. En cada proceso futuro voy a estar ahí», ha aseverado.

Lobato tuvo que presentar su dimisión tras conocerse que había registrado ante notario unos mensajes donde Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, entonces director del Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofrecía correos electrónicos personales de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.

«No me arrepiento de haberlo llevado a la notaria, lo haría una y mil veces (…) Voy al notario para tener una copia de seguridad que acreditase dos cosas, la primera como me llega ese documento, que me llega por Moncloa y no por el fiscal general del Estado, y la segunda que a mí me llega un documento, pero El Plural publica un documento distinto, que es el que yo muestro en la Asamblea de Madrid», ha sentenciado el ex líder de los socialistas madrileños.

Asimismo, Lobato ha rechazado el control por parte de Ferraz que se hace de las distintas federaciones. «Mi partido ideal es el PSOE. La jerarquización en los partidos es demasiado profunda. Hay liderazgos muy fuertes que dirigen las organizaciones en detrimento de una dirección más horizontal», ha afirmado en una entrevista en Espejo Público. En este sentido, el senador del PSOE por Madrid ha criticado el señalamiento que se hace a los críticos con la dirección. «Hay una sensación de que si alguien aporta matices o propuestas es un símbolo de debilidad. Y es lo contrario», asevera.

No es la primera vez que se muestra divergente con la línea que ha tomado el PSOE. Este sábado, Lobato aseguraba que renunció a volver a liderar el PSOE madrileño por falta de «compatibilidad» con el momento actual del partido. «Creo que no sería eficaz para nuestro proyecto político que en esta etapa inmediata dirija el partido en Madrid. Por falta de compatibilidad en las formas y el fondo con las circunstancias actuales del partido», aseveraba en una carta dirigida a sus compañeros de formación.

Reconquista del PSOE en Madrid

Juan Lobato prefiere esperar acontecimientos, confiar en que el nuevo líder de los socialistas madrileños, Óscar López, acabe imputado y, tras esa etapa, tratar de nuevo de liderar la oposición a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Ganar para el PSOE la Comunidad de Madrid, pero rechazando el apoyo del aparato del Gobierno. No quiere tener nada que ver con quienes quisieron «echarle a los leones».

Así lo traslada el entorno más próximo de Lobato, que explica a OKDIARIO que el madrileño cuenta con muchísimos apoyos dentro del PSOE. «El partido en Madrid es distinto y son muchas las voces que no están de acuerdo con la deriva de los últimos meses», relatan estas fuentes. Ir al barro, pelear con filtraciones y recortes de prensa contra Ayuso, es para muchos «un modo de actuar que beneficia a la líder de los populares en Madrid». Preferirían debatir de verdad «sobre las ideas», y exponer los fallos que «existen en Madrid y las desigualdades que Ayuso está incrementando».

Esas voces críticas con el manejo que Ferraz hace de la federación madrileña ya le han hecho llegar a Lobato su intención de volver a apoyarle si regresa. Y Lobato espera regresar. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que es «muy probable que el asunto de las filtraciones de la fiscalía» termine «salpicando a Óscar López», y cuando llegue ese momento, es cuando serán muchas las voces socialistas que pidan un consejo extraordinario para sustituir al ministro en el PSOE de Madrid.