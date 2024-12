Juan Lobato prefiere esperar acontecimientos, confiar en que el nuevo líder de los socialistas madrileños, Óscar López, acabe imputado y, tras esa etapa, tratar de nuevo de liderar la oposición a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Ganar para el PSOE la Comunidad de Madrid, pero rechazando el apoyo del aparato del Gobierno. No quiere tener nada que ver con quienes quisieron «echarle a los leones».

Así lo traslada el entorno más próximo de Lobato, que explica a OKDIARIO que el madrileño cuenta con muchísimos apoyos dentro del PSOE. «El partido en Madrid es distinto y son muchas las voces que no están de acuerdo con la deriva de los últimos meses», relatan estas fuentes. Ir al barro, pelear con filtraciones y recortes de prensa contra Ayuso, es para muchos «un modo de actuar que beneficia a la líder de los populares en Madrid». Preferirían debatir de verdad «sobre las ideas», y exponer los fallos que «existen en Madrid y las desigualdades que Ayuso está incrementando».

Esas voces críticas con el manejo que Ferraz hace de la federación madrileña ya le han hecho llegar a Lobato su intención de volver a apoyarle si regresa. Y Lobato espera regresar. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que es «muy probable que el asunto de las filtraciones de la fiscalía» termine «salpicando a Óscar López», y cuando llegue ese momento, es cuando serán muchas las voces socialistas que pidan un consejo extraordinario para sustituir al ministro en el PSOE de Madrid.

La intrahistoria de la filtración

Juan Lobato acudió al notario para acreditar que él no había recibido la filtración sobre las cuentas de la pareja de Ayuso directamente desde la Fiscalía y, además, para que quedase constancia de que no era él el primer eslabón de esa filtración. Pero lo cierto es que no lo hizo de inmediato, sino tras consultarlo con algunas personas muy próximas, entre las que se encontraba su padre.

De ahí salió la idea, aseguran a OKDIARIO, «de que a Lobato le podían hacer un Tomás Gómez con la filtración». Se refieren al hecho de que Pedro Sánchez hizo dimitir a Tomás Gómez como líder de los socialistas madrileños tras su imputación por unos sobrecostes del tranvía de Parla, localidad de la que era alcalde. Gómez fue absuelto de absolutamente todo, pero «Sánchez ya se había quitado de en medio» a una voz discordante. La idea con Lobato, según sospechan, era matar dos pájaros de un tiro: «Haces daño a Ayuso con la filtración, y si se indaga su origen, acusas a Juan».

Por eso, Lobato fue al notario, porque le convencieron de que, por extraño que pareciera, el entorno de Óscar López podría aprovechar la jugada «para que Sánchez tomara Madrid». El propio Juan Lobato no ha renunciado a su vuelta. En la carta que este mismo sábado mandó a los afiliados, aseguraba que «no sería eficaz en esta etapa inmediata». Sin embargo, confía en su vuelta, y en que la jefa de gabinete de López en el ministerio -Sánchez Acera- no sirva como parapeto al ministro en sede judicial.

Confía en una imputación final del nuevo líder de los socialistas madrileños. Y eso le abrirá la puerta de nuevo, para recuperar tanto «las formas como el fondo del PSOE», con las que no coincide en absoluto en «estos tiempos».

Voces críticas con Óscar López

Como decíamos, son muchos los que han hecho llegar, aunque en privado, su apoyo a Juan Lobato de cara a esa vuelta a la dirección del PSOE en Madrid, y algunos han llegado a manifestarlo públicamente. Sobre todo mostrando su disconformidad con Óscar López.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública es nuevo líder del partido en Madrid sin que se haya producido ningún tipo de consulta ni votación. No había candidatos contra él, por lo que ha sido nombrado de forma directa. López agradecía el apoyo al obtener el cargo y algunos, como Manuel de la Rocha -histórico socialista- le preguntaban que «qué apoyo estaba agradeciendo». «¿Por qué das gracias a los militantes? Si ni te hemos podido votar o avalar». Esa indignación es compartida por muchos, más allá incluso de las fronteras de Madrid.

Javier de los Nietos Miguel es otro de los que alzó la voz para decir que «los principios de participación, apertura, y renovación» con los que identificaba a su partido se «han visto rotos por la organización Federal». El ex alcalde socialista de El Boalo -Madrid- abandonó hace unos días el PSOE tras 17 años de militancia, por lo que llamó «señalamiento y escarnio público» contra Juan Lobato.

Ante esta situación, Óscar López tratará de rehacer lo más rápido posible toda la jefatura orgánica del PSOE en Madrid, para evitar verse acorralado a principios del próximo año. Especialmente, si el juez Ángel Hurtado decide llamar a declarar a su jefa de gabinete, Pilar Sánchez Acera.