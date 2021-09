Las autoridades temen que el camino de la lava hacía la costa de La Palma pueda provocar más destrozos incalculables

Una decena de familias han perdido su vivienda, a lo largo de este domingo, por culpa de la erupción del volcán Cumbre Vieja (La Palma). El río de magma que busca salida en la costa atlántica ha arrasado por completo cinco inmuebles en la falda del volcán, que minutos antes habían sido desalojados por sus inquilinos, dejando en el interior gran parte de los recuerdos de su vida.

Según fuentes de los cuerpos de seguridad consultadas por OKDIARIO en el mismo lugar de los hechos, en las próximas horas, podrían doblarse el número de edificaciones que quedan destrozadas por el fuego. Hasta una veintena de inmuebles, según las mismas fuentes, están en riesgo de ser demolidos por el paso de la lava.

Precisamente el curso de la colada es lo que ahora más preocupa a los expertos y a los responsables de tomar decisiones. El camino indeterminado que pueda recorrer el magma dificulta hacer previsiones sobre qué zona se deben centrar los esfuerzos. Todo apunta a que la lava busca salida por la zona de Puerto Naos, donde se han desalojado varias viviendas y hoteles, pero nada es seguro.

Las autoridades reconocen que la situación es cada vez más crítica. El volcán ha erupcionado antes de lo que estaba previsto y apenas se habían evacuado medio centenar de personas dependientes en el momento en el que ha explosionado. Ahora ya son más de 4.000, reubicadas en pabellones y campos de futbol, y hay unas 35.000 que podrían correr la misma suerte a lo largo de la noche.

El frente de la lava avanza a más de 1.300 grados y tres metros. Eso provoca que arrase con todo lo que se encuentre por el camino, en su deseo de abrirse paso para llegar hasta la costa. Así se puede comprobar en imágenes de este mismo domingo por la tarde, con la lava entrando en el interior de algunas viviendas situadas a la falda del volcán.

Más allá de los daños en edificaciones y plantaciones fruteras, las autoridades esperan que con las decisiones que ya se han tomado no se tengan que lamentar víctimas humanas. Más de 4.000 personas pasarán la noche en pabellones o campos de futbol de sus municipios, atendidos por la Cruz Roja. Mañana se sumará la Unidad Militar de Emergencias en la tarea de ayudar a las personas que no pueden volver a sus viviendas y que, por el momento, no saben cuando lo podrán hacer.