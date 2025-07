Cuesta menos de 3 euros y parece gourmet: el plato que conquista a los adictos a la comida italiana

Pocas veces lo pensamos, pero a veces tenemos en casa platos que, sin esperarlo, se cuelan en nuestras rutinas y acaban convirtiéndose en imprescindibles. Es el caos de las pizzas que solemos comprar en el supermercado y guardar en la nevera o en el congelador por si nos apetecen para cenar, o necesitamos algo improvisado cuando vienen amigos. Pero lo cierto es que hay pizzas y pizzas, y entre la gran oferta disponible, todo el mundo habla ahora de una de Mercadona. Una novedad que nos lleva directamente a lo mejor de la comida italiana y a la que nadie se puede resistir.

No es casualidad que quienes la prueban repitan. Y no sólo por lo fácil que resulta tenerla lista en 17 minutos, sino porque se trata de la nueva pizza Truffata Hacendado, que destaca por una combinación irresistible de ingredientes que logran recrear el sabor inconfundible de la trufa negra. Con una base crujiente, una mezcla de quesos fundentes y trozos generosos de champiñón, esta pizza no sólo huele a lujo, también sabe a ello. Y lo mejor: sin tener que pagar más de 3 euros ni esperar media hora en un restaurante italiano. Por ello, cada vez son más los amantes de la buena comida italiana, y también los que no tienen tiempo para cocinar, los que están incorporando esta pizza a su compra habitual. Porque aunque no sustituya a una pizza casera con masa fermentada 24 horas, sí cumple con creces cuando lo que se busca es una cena rica, rápida y con ese puntito gourmet que nos hace sentir que nos estamos dando un capricho.

El plato que conquista a los adictos a la comida italiana

La pizza Truffata de Hacendado es uno de esos productos que entran por los ojos y conquistan por el paladar. En cuanto abres el envoltorio, se percibe ese aroma inconfundible que mezcla el queso fundido con la trufa, un ingrediente que durante mucho tiempo ha estado reservado para ocasiones especiales. Aquí, sin embargo, está al alcance de todos.

En su base encontramos una combinación de quesos tipo mozzarella y provolone, que funden de forma uniforme al hornearse y aportan una textura cremosa y sabrosa. Sobre ellos, trozos de champiñón laminado bien repartidos y un toque de salsa trufada que marca la diferencia. No es un sabor artificial ni excesivo: está justo en el punto que consigue equilibrar el conjunto sin empalagar.

Además, la masa es fina pero firme, con bordes ligeramente dorados tras el horneado. Si sigues las indicaciones del envase y la dejas 17 minutos a 200 grados, el resultado es más que digno. Una pizza que no sólo es cómoda de preparar, sino que logra un equilibrio muy conseguido entre lo que esperas de un producto congelado y lo que finalmente te ofrece.

Ideal para cenas rápidas o para impresionar sin complicarse

Uno de los grandes atractivos de esta pizza es su versatilidad. Funciona igual de bien si te la haces una noche cualquiera con una copa de vino mientras ves una serie, como si tienes invitados y quieres quedar bien sin complicarte en la cocina. Con una buena presentación (basta con añadir unas hojas de rúcula fresca por encima o unas lascas de parmesano), puedes convertirla en un entrante que parece sacado de un restaurante de comida italiana.

Además, su precio es un auténtico reclamo: 2,90 euros por una pizza de 400 gramos que da perfectamente para una cena individual generosa o para compartir entre dos si la acompañas con una ensalada. En tiempos donde comer fuera es cada vez más caro, este tipo de opciones resultan un alivio para muchos bolsillos sin renunciar al placer gastronómico.

Ingredientes con sello de calidad

Aunque estamos hablando de un producto congelado, la lista de ingredientes sorprende para bien. La pizza Truffata está elaborada con harina de trigo, agua, levadura, y una generosa cantidad de queso mozzarella (18%) y salsa trufada (6%), que incluye champiñones y aroma de trufa de verano. También contiene queso provolone curado, cebolla frita y un toque de especias que redondean el conjunto.

No tiene conservantes artificiales ni aditivos excesivos. Eso sí, conviene recordar que contiene lácteos, gluten y puede contener trazas de huevo, mostaza o frutos secos, por lo que no es apta para todo el mundo. Pero para la mayoría, representa una opción fácil, sabrosa y bastante equilibrada dentro del mundo de las pizzas ultracongeladas.

Además, su información nutricional es bastante transparente: 285 kcal por cada 100 gramos, con 12,7 g de grasa y 11,8 g de proteínas. No es una pizza ligera, pero tampoco una bomba calórica. Si se toma con moderación o se comparte, puede formar parte de una dieta sin excesos.

Cómo cocinar la pizzas Trufatta de Mercadona

Para prepararla, no necesitas nada más que un horno precalentado a 200 ºC (con calor arriba y abajo). Una vez alcanzada la temperatura, se saca la pizza del envoltorio y se coloca directamente sobre la rejilla del horno. En 17 minutos estará lista para servir. Y un pequeño truco: si quieres que la base quede más crujiente, puedes ponerla los últimos 2 o 3 minutos en la parte más baja del horno.

En definitiva, la pizza Truffata de Hacendado demuestra que no hace falta gastar mucho para disfrutar de un plato especial. Con un sabor profundo, una textura equilibrada y una presentación que puede engañar al paladar más exigente, esta pizza es una de esas pequeñas joyas que querrás coger la próxima vez que vuelvas al supermercado.