El juez de Tsunami exige a AENA el parte «completo» del bloqueo de El Prat el día que murió una persona

El juez que investiga a Tsunami por terrorismo ha solicitado a AENA el parte «completo e íntegro» del bloqueo del aeropuerto de El Prat el día que murió Jean-Claude Scherzinger, el turista francés al que le dio un infarto. Manuel García-Castellón quiere aclarar si el colapso que provocaron los independentistas a esa instalación pública provocó que este hombre de 65 años tuviera que caminar una larga distancia que le destrozó el corazón.

En un auto firmado este viernes al que ha tenido acceso OKDIARIO, el juez de instrucción «requiere a AENA para que aporte de modo completo e íntegro el parte del servicio del Centro Gestión Aeroportuaria, el informe ejecutivo de Servicio y el informe de Seguridad Privada, todos ellos del día 14 de octubre 2019», el día del fallecimiento.

Además, García-Castellón pide al propio aeropuerto de El Prat otro informe sobre el desplazamiento del helicóptero que atendió al jubilado francés fallecido en las protestas de Tsunami. Igualmente, la Guardia Civil, por orden del juez, solicitará documentos a la Policía Nacional y a los Mossos sobre el boqueo de El Prat y de las carreteras ese día.

En el auto, el juez de la Audiencia Nacional afea que el Samur catalán (el Sistema de Emergencias Médicas, SEM) acumula dos meses sin contestarle. Ese organismo que depende de la Generalitat trasladó en escasas horas a los medios de comunicación un escrito para desvincular la muerte del turista francés con el ataque de Tsunami. Pero desde el 27 de noviembre García-Castellón espera la documentación completa de sus actuaciones ese día. Ahora, de nuevo, insta a la Benemérita a requerir esos papeles.

No obstante, el SEM, como depende de Pere Aragonés, previsiblemente insistirá en la idea de que no sabe si el fallecido tuvo que caminar más o menos kilómetros por la protesta.

Cuatro kilómetros de caminata

Sin embargo, varios medios de comunicación el día posterior a los hechos publicaron que Jean-Claude Scherzinger tuvo que andar cuatro kilómetros por no poder llegar al aeropuerto en vehículo por las carreteras cortadas. Medios locales como Diari de Tarragona afirmaron que antes de la parada cardiorrespiratoria el hombre había realizado «un sobreesfuerzo provocado por una caminata que tuvo que realizar, maletas en mano, para llegar al Aeroport del Prat». Otros medios decían que tuvo que caminar de la T1 a la T2 de aeropuerto catalán «ya que los buses que conectan ambas infraestructuras estuvieron fuera de funcionamiento por los disturbios que se registraron en el aeropuerto durante toda la tarde».

Por otra parte, García-Castellón mantiene la sospecha que estamos ante hechos enmarcados en terrorismo. Fuentes jurídicas recuerdan a OKDIARIO que el caso Tsunami, como también el de los CDR y los explosivos, llega a la Audiencia porque nadie discutía que era terrorismo hasta ahora, que aparecen implicados políticos que ahora son socios de Pedro Sánchez.

En la Audiencia afirman que España y sus jueces han peleado mucho para juzgar el terrorismo intelectual con ETA y ahora estamos en un marco parecido. Tsunami se inspira en las declaraciones de los políticos más destacados del independentismo para acometer y justificar sus actos. Después de muchos años se ha dado por sentado que casos de kale borroca con el destrozo de autobuses y de otros elementos callejeros son terrorismo de baja intensidad. Por tanto, la situación que vivió Cataluña tras la sentencia del procés también se entroncan en ese concepto.

Las fuentes consultadas hablan de dolo eventual. Trazan el siguiente paralelismo: es como un kamikaze en la carretera, su objetivo es llegar a un sitio, pero si atropella a alguien no hace nada para evitarlo.

En el citado auto, García-Castellón también remarca que Tsunami, además de en el aeropuerto, organizó otros actos que bloquearon vías de acceso básicas para vehículos de emergencia. En particular, un día tan sensible como la jornada de reflexión previa a los comicios generales del 10N, en 2019. El escrito judicial recoge que Tsunami montó un concierto con 7.000 personas sin comunicar previamente la manifestación. «A juicio de este instructor, resulta sorprendente, si es la regla general en Barcelona, que cualquiera puede levantar un escenario en una de las vías más importantes del núcleo urbano, con la indiferencia de la Guardia Urbana y Mossos. Pero si para este caso en concreto se hizo una excepción, todavía resulta más preocupante, pues no se ha explicado qué razón justifica en este caso», expone el juez que apunta a una «infracción grave» de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Pedro Sánchez visitando a uno de los policías heridos.

García-Castellón agrega que hay policías que sufrieron la violencia extrema de Tsunami en el aeropuerto de El Prat y en el centro de Barcelona. Algo que también apuntala la existencia de terrorismo en la causa. Hasta Pedro Sánchez visitó en el hospital a estos dos heridos de gravedad.

Otro aspecto que rescata el juez ahora que se ha tumbado definitivamente la última recusación que ha presentado contra él el independentismo son los indicios de que Tsunami planeó un atentado al Rey Felipe VI. García-Castellón pide a la Guardia Civil que investigue las conversaciones intervenidas sobre este tema, identifiquen a la persona que se hace llamar de Xuxu Rodondaire e informen sobre las visitas planeadas por el Monarca en estas fechas.