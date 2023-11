La Guardia Civil concluye que la fugada Marta Rovira coordinó ‘Tsunami’

La Guardia Civil ha entregado un informe al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el que detalla la implicación de la fugada Marta Rovira, dirigente de ERC, en la puesta en marcha de Tsunami Democràtic, una organización violenta acusada de organizar actos terroristas. Los agentes destacan que la política que ahora vive en Suiza tardó sólo tres minutos en compartir el primer comunicado de Tsunami, lo que indica que «demuestra la existencia de un conocimiento del proyecto».

El informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, recoge que «la personalidad que más rápido retuiteó el primer mensaje de Tsunami Democràtic, fue Marta Rovira, tan sólo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo».

«A pesar de que la aparición en redes sociales de Tsunami Democràtic fue el 28 de agosto de 2019, no fue hasta el 2 de septiembre de ese mismo año cuando sus cuentas fueron activadas. Se puede afirmar que la presentación oficial de la plataforma acaeció ese día 2 a las 09:12 horas a través de la red Twitter. En poco tiempo recibió el apoyo directo de diversas y destacadas figuras del espectro político catalán, y líderes de referencia del movimiento independentista como es el caso del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que la situaron en una posición preponderante, dotándola del peso suficiente para actuar como plataforma vehicular y canal oficial de comunicación de las movilizaciones», agregan los autores del documento.

Por otra parte, los agentes concluyen que «centrándose en los resultados del análisis de los dispositivos, se puede concluir que el usuario ‘Matagalls’ [alias de Marta Rovira, matagallos en español] realizó cometidos de coordinación del movimiento Tsunami Democràtic en lo relativo a la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político». Además, ella misma en sus mensajes internos reconoce haber cometido «abuso de posición» para «bendecir a Tsunami Democràtic ante las organizaciones» y que «habla con gente de Lledoners», la cárcel donde estaban los presos de ERC y Junts.

Extracto del informe de la Guardia Civil.

Intercambio de mensajes

Además, el informe de 202 páginas recoge de forma exhaustiva los mensajes en los que la independentista evidencia que controlaba ese movimiento violento y relata las dificultades internas para su éxito por el enfrentamiento entre las diferentes facciones del independentismo.

A continuación, OKDIARIO recoge el intercambio de mensajes de la política Marta Rovira sobre Tsunami Democràtic con otro dirigente catalán a través de la aplicación de mensajería cifrada Wire.

Marta Rovira: Se está reclutando gente para hacer vuestra acción que lo está charlando en la dirección.

Interlocutor: Buenos días, Marta. Vemos constantemente en los diferentes territorios algunos problemas para sacar adelante el encargo. Sería necesario que la estructura del partido no la tuviéramos en contra. ¿Puedo ir a hablar con Lluís? Mi gente puede hacerlo sin el apoyo de la estructura, pero no con la estructura en contra. Se supone que lo que hacemos está bendecido por todas las organizaciones. Nos estamos encontrando que hay gente nuestra que también es ANC y que les dicen que no hagan nada que no sean sus movilizaciones. Ya he hablado con el que vino a verte ayer para que lo aclarase. Ahora me encuentro que los nuestros ponen palos en las ruedas. Por ejemplo, en el Ebro, Sus nos había confirmado 40 personas y ahora dice que nada. Esto sólo puede ser cosa de Lluiset. Sólo podemos salir adelante si todo el mundo juega. Si quieres hablo con Pere o con quien tú digas, pero no puede ser que los nuestros lo revienten.

Rovira: Algunos hicimos un abuso de nuestra posición un día para bendecirlo. A algunos de los nuestros, les tendremos que demostrar que podemos salir adelante. Debemos actuar como el 1-O. Con un abuso de posición.

Interlocutor: Si hace falta voy a [la cárcel de] Lledoners. No puedo entender qué pega ven. ¡Nuestra gente necesita una victoria!

Rovira: No. No vayas a Lledoners.

Los mensajes proceden de contenidos extraídos del iPhone 8 intervenido a Josep Luis Alay, empresario involucrado en el intento de que Vladimir Putin apoyara la independencia catalana.