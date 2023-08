Juan Luis Steegmann repetirá como diputado con Vox tras la renuncia de Espinosa de los Monteros

La dimisión de Iván Espinosa de los Monteros y la renuncia a su escaño permite que Juan Luis Steegmann repita como diputado de Vox. La formación de Santiago Abascal obtuvo cinco diputados por la circunscripción electoral de Madrid y Steegmann ocupaba la lista electoral, por lo que podrá recoger de nuevo su acta como parlamentario en la Cámara Baja tras la renuncia del que fuera portavoz de Vox en el Congreso.

Steegmann ya fue el portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad del Congreso durante la última legislatura, así como el vocal suplente en la Diputación Permanente de la Cámara Baja. Es doctor en Medicina y especialista en Hematología, presidente del Presidente del grupo GELMC de la Sociedad Española de Hematología (SEHH) y presidente de la Fundación Española para la curación de la leucemia mieloide crónica (ZeroLMC). Desde 1988 es autor de más de 150 artículos científicos, e Investigador principal de numerosos ensayos clínicos , tanto con la industria farmacéutica como con agencias públicas de investigación.

Juan Luis Steegmann fue uno de los principales críticos del Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, le dedico calificativos como «ministro del coronavirus» o «ministro de la eutanasia».

También ganó notoriedad en las redes sociales por su defensa de las vacunas contra el coronavirus, lo que propició varios enfrentamientos con seguidores y votantes de Vox por este asunto. La posición oficial de Vox sobre estas vacunas era la de dar «libertad» a los ciudadanos y que pudieran elegir entre vacunarse o no, sin ningún tipo de intromisión ni consecuencia por no hacerlo.

Sin embargo, Steegmann mostró una posición rotunda al estar a favor de las vacunas, incluso de la tercer dosis. También instó al Ejecutivo de Sánchez a acelerar el proceso de vacunación en España, poniendo como ejemplo otros países europeos.

Dirigentes de Vox como Iván Espinosa de los Monteros o Macarena Olona reconocieron públicamente que se habían vacunado contra el Covid-19. Por su parte, Santiago Abascal optó por no revelar si lo había hecho o no. «No voy a contestar a esa pregunta», indicó el líder de Vox cada vez que se le preguntaba por este asunto.

Renuncia

Espinosa de los Monteros ha anunciado este martes su dimisión de la dirección de Vox y su renuncia a su escaño en el Congreso. El que fuera portavoz del partido de Abascal en la Cámara Baja ha esgrimido «motivos personales y familiares» para justificar esta decisión. «. Mis padres no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores y he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro», ha señalado en una comparecencia en el Congreso.

En este sentido, ha recalcado que permanecerá en Vox como militante y que estará «siempre a disposición» de sus dirigentes. «Tengo esperanza de verle más pronto que tarde en La Moncloa», ha apostillado en alusión a Abascal.