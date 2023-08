Espinosa deja la política: «Tengo esperanza de ver a Abascal más pronto que tarde en La Moncloa»

Iván Espinosa de los Monteros ha anunciado este martes que abandona la dirección de Vox y su escaño. «Renuncio por motivos personales y familiares. Mis padres no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores y he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro», ha alegado, en una breve comparecencia en el Congreso, donde hasta ahora era portavoz de la formación de Santiago Abascal. Espinosa permanecerá en Vox como militante y «siempre a disposición» de sus dirigentes. Entre sus agradecimientos, se ha detenido especialmente en Abascal, «sin el cual esta aventura habría sido imposible», ha señalado.

«Ha sido un privilegio colaborar con él desde 2012, y después en la creación de Vox, esa startup de la política en la que hemos podido hacer cosas increíbles ya que no sabíamos que era imposible. Tengo esperanza de verle más pronto que tarde en La Moncloa», ha añadido sobre el líder de Vox. Sin embargo, su comparecencia ha tenido un tono muy personal. «La familia siempre sufre más que uno mismo cuando se producen ataques, y especialmente cuando son de carácter personal. Todo ha merecido la pena, porque España siempre merece la pena», ha concluido, antes de mostrarse «convencido de que los mejores días de España quedan por delante».

La marcha de Espinosa se produce tras varios acontecimientos relevantes para el partido. El 23 de julio, Vox logró 33 escaños, lejos de sus objetivos y a distancia del resultado de 2019, cuando sentó a 52 diputados. Este mismo domingo, la formación emitió un comunicado en el que anunciaba su disposición a apoyar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, sin entrar en el Gobierno. «No seremos la excusa de nadie para no avalar un Gobierno que respete los fundamentos de la Constitución (…). España no puede estar en manos de sus enemigos», advertía el partido en la nota.

En este tiempo, se ha apuntado al distanciamiento entre los dos principales sectores de Vox, el encabezado por Espinosa -de tendencia más liberal- y el que representa Jorge Buxadé, actual vicepresidente de Acción Política, y más conservador.

Precisamente, Buxadé ha sido de los primeros en pronunciarse sobre la marcha de Espinosa, ya que la noticia -adelantada por El Mundo- le ha sorprendido durante una entrevista en Cope.

«Es un tipo extraordinario, un trabajador incansable, un gran parlamentario, una buena persona, que forma parte de la historia, del presente y el futuro de Vox, con toda seguridad», ha expresado.

Por su parte, Javier Ortega Smith ha sugerido las tensiones internas en un mensaje en sus redes sociales: «Siento mucho tu dimisión y mucho más las razones que la provocan. Has luchado sin descanso desde la fundación de Vox con lealtad, generosidad y sacrificio. Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una impagable deuda de patriotismo contigo».

Espinosa deja así el partido en el que milita desde que se fundó, en el año 2013. Ha desempeñado distintos cargos dentro de la formación, donde inició su andadura política como secretario general de la Comisión Organizadora Provisional. Después fue designado secretario general, un puesto que ocupó hasta 2016, cuando asumió la vicesecretaría de Relaciones Internacionales. En 2019 fue elegido diputado y portavoz en el Congreso.